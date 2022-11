E’ il mese di Ylenia Carrisi, mamma Romina continua a sperare con le sue foto

Romina Power non perde la speranza e nel mese di sua figlia Ylenia pubblica foto e dichiarazioni d'amore

Romina Power non smetterà mai di cercare sua figlia. Ylenia Carrisi è scomparsa il 31 dicembre del 1993, è passato così tanto tempo ma sua madre non si rassegna e nel suo mese ricomincia a pubblicare le sue foto. Ylenia Carrisi è nata il 29 novembre del 1970, da anni Romina Power le dedica tutto il mese, pubblica scatti, video, dichiarazioni d’amore, ricordi di com’era la sua bambina. La primogenita di Al Bano e Romina Power a fine mese avrebbe compiuto 52 anni. La Power continua ad immaginarla in chissà quale vita, non ripone la speranza che vedendo le foto che pubblica possa ricordarsi della sua famiglia, perché magari pensa abbia perso la memoria. Spera anche che qualcuno potrebbe riconoscerla, pensa che sia costretta da qualcuno a stare lontano da chi la ama più di ogni altro. La sua scomparsa resta misteriosa e se Al Bano si è arreso da tempo certo che sia davvero morta, la Power no.

Le foto di Ylenia Carrisi nell’album di Romina Power

Quasi a cadenza regolare Romina pubblica una foto di sua figlia Ylenia ma a novembre chissà se in lei si riaccende più il dolore o la speranza. Ad inizio mese le foto di Ylenia Carrisi poco prima di andare via per sempre. “Ylenia, questo è il tuo mese”, “Ylenia è bella dentro ed è bella fuori” per la Power non esiste il passato, non parla mai di sua figlia al passato.

Poi uno scatto in bianco e nero, la sua prima figlia che ride con la sua mamma che le fa il solletico; è così giovane e felice Romina Power, meravigliosa la sua piccolina. “Momenti di pura felicità con te, Ylenia, sono ancora impressi nella mia memoria, nella mia anima”. Anche oggi un altro scatto di Ylenia bambina, meravigliosa tra le braccia della sua mamma: “Mi manchi è un enorme eufemismo”.

Solo da poco tempo Cristel e Romina jr Carrisi sono riusciti a parlare della sorella, dopo un percorso di analisi. La madre non ha mai smesso.