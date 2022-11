Irene Pivetti ha cambiato vita: una camera al centro sociale per occupasi di chi è in difficoltà

Una nuova vita per Irene Pivetti che vive in una camera al centro sociale di Monza per aiutare chi ha bisogno

Irene Pivetti ha cambiato vita, ha scelto di vivere in un centro sociale, ha preso una camera e si occupa dei poveri, della mensa, di dare lavoro, di aiutare chi ha bisogno. Di Irene Pivetti abbiamo visto le varie trasformazioni, ex presidente della Camera ma anche ex conduttrice, oggi al Corriere della Sera racconta che da un anno e mezzo è la responsabile delle startup per la cooperativa sociale Mac di Milano. Obiettivo principale nel nuovo lavoro di Irene Pivetti è quello di offrire una opportunità di lavoro a persone con fragilità sociali. Nel ristorante lavorano dieci persone che Irene Pivetti e gli altri collaboratori hanno aiutato ma contano di assumerne altri. “Il nostro obiettivo è la sostenibilità. Lavoro per Monza 2000 che gestisce il centro sociale comunale”.

Irene Pivetti la prima ad arrivare e l’ultima a spegnere

Una vita completamente diversa per la Pivetti. Nel centro sociale comunale un pensionato da 92 camere singole per persone in difficoltà ma non solo, anche per chi ha bisogno di un alloggio temporaneo, magari anche studenti e lavoratori.

“Io stessa — racconta la Pivetti al Corriere — ho preso una camera qui perché il locale apre alle 6,30 e chiude tardi. Sono la prima ad arrivare e l’ultima a spegnere le luci, quindi mi è sembrato più pratico restare qui a Monza, piuttosto che fare la spola da Milano”. Ogni giorno serve 100 pasti: “E pensare che ho fatto crescere i miei figli con i surgelati”.

La più giovane presidente della Camera, era il 1994, poi conduttrice ma anche imprenditrice, infine i problemi che mai avrebbe immaginato e un processo in corso per evasione fiscale e riciclaggio. Un dolore di cui parla poco ma attende i tempi della giustizia, fiduciosa attende per uscirne con “le ossa aggiustate bene piuttosto che in qualche modo”.