Sonia Grey su Franco di Mare: “Provavo imbarazzo quando mi palpava, subivo davanti a tutti”

E' Sonia Grey a spiegare come andarono le cose tra lei e Franco di Mare e lancia accuse molto forti verso il giornalista Rai

Sono davvero molto forti le parole di Sonia Grey, l’ex giornalista che ha lavorato su Rai 1 al fianco di Franco di Mare, oggi stimato ex direttore di rete. Tutto è “ricominciato” dopo la decisione della Rai di allontanare Memo Remigi per la palpata a Jessica Morlacchi. Striscia la notizia, che per primo aveva mostrato il video incriminato da Oggi è un altro giorno, ha fatto un salto nel passato, mostrando come non fosse stata quella la prima volta di un “palpeggiamento in Rai”. Ripescando quindi dagli archivi dei video nei quali si vedeva Franco di Mare, allora conduttore dei programmi Rai, palpeggiare Sonia Grey.

L’ex direttore di Rai 3 si era giustificato parlando di uno scherzo tra lui e Sonia e minacciando di querelare il programma di Canale 5 per le storie raccontate in maniera distorta. Sonia Grey però ha voluto dire la sua, dopo tanti anni di silenzio. Nella puntata del 7 novembre 2022 le è stato consegnato un tapiro e ieri sera sui social, ha anche detto che procederà legalmente per spiegare che quella che Franco di Mare ha sempre raccontato in questi anni è la sua visione dei fatti, una visione dei fatti distorta.

Di Mare infatti aveva detto dopo i servizi di Striscia la notizia in onda in queste settimane: ” Era il 2004 (18 anni fa), e come si vede Striscia sa benissimo come andarono veramente le cose. E infatti nell’intervista del loro inviato, successivamente, ridemmo insieme delle “molestie” che Sonia mi faceva ogni mattina. In risposta alle quali un giorno io le restituii la cortesia, era un banale scherzo fra colleghi.”

E ancora: “ Striscia mi prese in giro, e ci stava. Quella era satira. Poi 18 anni dopo (!!!) hanno ripreso questa vecchia storia e hanno tagliato il filmato, facendola apparire come se fossi un molestatore. Dov’è la satira? Dovrei ridere? Le molestie sono un reato: è come se mi dessero del ladro o dello stupratore dicendo che stanno facendo satira. E invece è diffamazione. E dunque li ho querelati”. A proposito di queste parole, postando in rete uno screen con le dichiarazioni di Franco di Mare, la Grey ha specificato: “Mi sono stancata di questa ricostruzione distorta e mistificata dei rapporti fra me e Franco Di Mare e per questo ho già interessato il mio legale per decidere come procedere.”

Ai microfoni di Striscia la notizia, ha quindi raccontato la sua versione dei fatti.

Le parole di Sonia Grey su Franco di Mare

“Franco Di Mare non ha davvero altre motivazioni? In trent’anni di carriera si è mai sentito che io, Sonia Grey, ho il vizietto di molestare qualcuno? Direi proprio di no. Ti sembra che potessi arrivare in studio all’alba per preparare cinque, sei ore di diretta e andare a palpare tutti i giorni il signor Franco Di Mare? Appena vedi uno come Franco Di Mare ti devi trattenere perché c’hai l’impulso? Sono stanca. Ho sempre cercato di fare buon viso a cattivo gioco. Io donna di spettacolo, lui direttore, un importante giornalista di guerra con tutti gli agganci ai piani alti” ha detto le Grey.

E poi: “Certo che provavo imbarazzo quando mi palpava, provavo anche a sdrammatizzare. Ho provato a fare buon viso a cattivo gioco, una volta ho fatto un errore e mi ha derisa per non so quanto. Io subivo davanti a tutti. “

La Grey ha spiegato perchè all’epoca non disse nulla: “Alla fine lui era un uomo importante, io una giovane conduttrice appena arrivata in Rai. In questi giorni ho sentito alcune collaboratrici che lavoravano lì e mi hanno detto ‘ma stiamo scherzando?’. Perché lo sto dicendo ora? Perché ora sono uscita da quel contesto, faccio tutt’altro e quindi sono in tutt’altra posizione. “

E ha concluso: “E poi perché sono stufa che questo signore continui a tirarmi in ballo. E poi perché non si fa. Io penso che un uomo la debba smettere di toccare il sedere in pubblico ad una donna, soprattutto quando le due posizioni sono così distanti”.