Lando Buzzanca caduto dalla sedia a rotelle è in ospedale

Le parole del figlio sull'incidente di Lando Buzzanca caduto dalla carrozzina e ricoverato in ospedale

Paura per Lando Buzzanca che al momento è ricoverato in ospedale dopo una caduta dalla sedia a rotelle. E’ il figlio Massimiliano Buzzanca ad avere dato la notizia dell’incidente dell’attore 87enne. Sembra non sia niente di grave ma da tempo Lando Buzzanca si trova in una Rsa e da tempo si parla di questa triste parte della sua vita. Sembra che sia in ospedale solo per precauzione, che non si tratta di niente di grave, il colpo è stato lieve ma ha un piccolo versamento, ha battuto la fronte. E’ a Pomeriggio Cinque che Massimiliano ha spiegato cosa è accaduto, l’incidente avvenuto perché Buzzanca è scivolato dalla carrozzina.

Incidente per Lando Buzzanca ricoverato in ospedale

“Papà non ha avuto una cosa grave ma un piccolo incidente di percorso. Papà è scivolato dalla sedia a rotelle e ha battuto la fronte. Gli hanno fatto tre tac, è stato in osservazione… – è quanto ha spiegato il figlio di Lando Buzzanca – Non ci sono traumi o altro di invasivo. Mi danno notizie comunque sempre sporadiche. Dovrebbero averlo portato in geriatria, dovrebbe rimanerci anche nel fine settimana – ha aggiunto – Era tranquillo e dormiva nelle ultime ore, quando ho avuto le ultime notizie”. Tutto sotto controllo anche se la notizia non può che rattristare i fan dell’artista.

Purtroppo l’attore da tempo soffre di una malattia neurodegenerativa e non è la prima volta che in tv si racconta del suo ricovero in una Rsa con pareri discordanti tra chi dice di essere vicino a Lando Buzzanca. L’incidente non può che aggravare tutto, anche se in base al racconto di Massimiliano Lando nell’ultimo mese stava un po’ meglio, era più vispo e aveva anche preso un po’ di peso. “Purtroppo, questo incidente non ci voleva. C’è comunque una possibilità che papà possa tornare a casa da me ma ci sono delle condizioni”.