Enrico Montesano e la maglia della squalifica “Scelta dalla domestica, è stata una leggerezza”

In una intervista parla il manager di Enrico Montesano e spiega perchè l'attore ha indossato quella maglietta a Ballando con le stelle

Settimio Colangelo, agente di Enrico Montesano, prova a fare chiarezza su quello che a suo dire sarebbe successo. Una leggerezza da parte dell’attore, quella di indossare una maglietta della sua collezione, la maglietta con lo stemma della Decima Mas che gli è costata la squalifica di Ballando con le stelle. Nell’intervista rilasciata a Fanpage.it, l’agente di Montesano spiega che nelle sale prove di Ballando con le stelle si indossano una dietro l’altra tante maglie, perchè si suda e molto probabilmente l’attore, prendendo dalla borsa quella maglia, non ha neppure fatto caso a quale fosse. Colangelo inoltre, spiega che Montesano non si capacita di come, dopo tutti i montaggi e l’approvazione del girato, sia sfuggita questa cosa. E forse, non è stato casuale.

Montesano e le magliette scelte dalla domestica

Il manager di Montesano, nella sua intervista per Fanpage ha spiegato: “Durante le prove, lui è solito cambiare la maglietta quattro o cinque volte. Ha sicuramente sbagliato a indossarla ma non lo si può per questo tacciare di essere fascista. È terribile dare del fascista a Enrico per avere indossato una maglietta che può avere mille significati. Dipende con quale occhio la si vuole guardare.“

Poi ha aggiunto: “Il borsone di Enrico è stato preparato dalla domestica, non da lui. ” E ancora: “All’interno degli studi, inoltre, non ci sono docce personali e, poiché si suda molto, Enrico porta con sé varie maglie da cambiare di volta in volta. Preciso che la maglietta è stata utilizzata esclusivamente durante le prove. L’ultima maglietta indossata non poteva fare a meno di metterla perché era l’ultima a sua disposizione.“

Nell’intervista si chiede quindi all’agente di Montesano, come sia stato possibile che nessuno lo abbia fermato prima in sala prove o che nessuno si sia accorto di quelle immagini prima di mandarle in diretta. Colangelo a questo punto commenta: “Non lo so ma mi meraviglia, e anche Enrico non riesce a capire, il fatto che su sei o sette ore di girato in sala prove sia stato trasmesso quel pezzetto finale proprio con quella maglietta.”

E c’è il dubbio che attanaglia entrambi: “ È stata una casualità? Speriamo di sì, non vogliamo pensare male ma arrivati a questo punto anche Enrico pensa male. Ed è anche giusto. Così come si pensa di lui che abbia fatto apposta a indossare la maglietta, allora anche Enrico può pensare che qualcuno l’abbia fatto apposta (a trasmetterla, ndr). È stata una svista? Ok, ma perché per loro va bene sia stata una svista ed Enrico invece deve essere martoriato?“. Per il momento non è stato ancora deciso se iniziare una causa o se chiedere di rientrare in gara a Ballando con le stelle, si starebbero facendo le valutazioni del caso.

Nel frattempo Montesano si è scusato, di nuovo, e ha chiesto di poter incontrare anche il presidente dell’ANPI.