Flavio Insinna: “Questo Paese dove le persone diventano sempre più povere mi spaventa”

Flavio Insinna continua a ripetere: "Ci salviamo solo tutti insieme" spaventato dall'Italia con sempre più poveri

Intrattenimento e impegno sociale, per Flavio Insinna fanno parte della sua vita e tra le pagine del settimanale Oggi sottolinea che non è più possibile girarsi dall’altra parte, perché la vita non è una gara e ci salviamo solo tutti insieme. Il conduttore de L’Eredità da sempre mette insieme l’impegno in tv per regalare sorrisi a tutti e l’impegno che gli fa dire che lui ci crede, che è un uomo fortunato ma che suo padre gli ha insegnato che se in mare ci si aiuta senza se e senza ma bisogna farlo ovunque. Per Flavio Insinna sono proprio quelli che nella vita sono stati più fortunati a dovere dare il loro contributo per un mondo che almeno sia meno peggio di quello che abbiamo.

Flavio Insinna: “Non voglio vivere in un Paese che se ne frega”

“Quelli come me, che sono stati fortunati nella vita, sono tenuti dalla legge morale, come diceva Kant, a dare il loro contributo per un mondo che sia non dico migliore, ma meno peggio. Non voglio vivere in un Paese che se ne frega. La vita non è una gara. Gli ultimi sono tali se mi metto a correre, ma non lo sono più se andiamo tutti⁠ insieme, alla stessa velocità”.

Flavio Insinna ha paura, è preoccupato, spaventato dal numero sempre maggiore di poveri. “Questo Paese dove le persone diventano sempre più povere mi spaventa. Ma quello spavento, io e tutte le persone che la pensano come me, dobbiamo ribaltarlo, farlo diventare forza di fare meglio, di più. Ci salviamo solo tutti insieme”.

⁠L’Eredità è il game show di Rai 1 più longevo della tv italiana e per Flavio Insinna è un orgoglio. Non rinuncia al mattino al caffè con gli autori, orgoglioso del camerino ereditato da Fabrizio Frizzi pieno di tante cose, dai libri, le foto, le lette, le poesie e i regali degli ex concorrenti. Fa tutto parte della sua vita fortunata, è necessario fare anche altro: “Ci salviamo solo tutti insieme”.