Susanna Galeazzi contro Mara Venier: “Ho il dubbio che lei abbia voluto bene a mio padre”

La giornalista Mediaset e figlia di Giampiero Galeazzi ( Gian Piero), ha rilasciato una intervista molto forte a Diva e Donna. Dalle colonne della rivista, lancia pesanti accuse a Mara Venier. Susanna Galeazzi non nasconde la delusione che lei e la sua famiglia hanno provato quando suo padre Giampiero, tra i migliori giornalisti della Rai, ha deciso di cimentarsi in un ruolo tutto diverso, al fianco di Mara Venier a Domenica IN. Lo ribadisce nella sua intervista per Diva e Donna, parlando di quanto fosse inappropriato quel ruolo che era stato dato al padre. Per tutta la famiglia, vedere un giornalista di quel calibro travestito da pupazzo, non è stato facile. E non sono mancate le richieste e le critiche, ma Giampiero Galeazzi, come spiega sua figlia, ha sempre fatto di testa sua. Non ha cambiato idea neppure quando il direttore di Rai sport, fece notare appunto, lo sconfinamento. Oggi Susanna Galeazzi parla persino di cattiveria umana riservata a suo padre in quegli anni. Un trattamento che un professionista come lui non meritava. Galeazzi avrebbe comunque fatto tutto perchè gli piaceva, perchè voleva molto bene a Mara Venier, sua compagna di viaggio nell’avventura domenicale. La Galeazzi oggi però ha un dubbio, o forse lo ha sempre avuto.

Parlando di una cosa che l’ha delusa dopo la morte di suo padre, Susanna Galeazzi racconta: “La cosa più triste? Mio padre adorava Mara Venier. Ho avuto il dubbio e ce l’ho tutt’ora se lei gli abbia veramente voluto bene.”

La Galeazzi spiega che il giorno dopo la morte del padre, Mara Venier ha fatto una trasmissione da “vedova sconsolata”. Ha scelto di invitare a parlare Bartoletti, che doveva presentare un libro e poi altre persone che non era, a detta della giornalista, amici veri e propri di suo padre. “Nessun riferimento alla famiglia da parte di Mara” ha detto la Galeazzi. E ancora: “Nessun messaggio di condoglianze nemmeno a mia madre. Mio padre sarebbe rimasto molto sorpreso e amareggiato”.