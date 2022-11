Romina Power non dimentica il compleanno di Ylenia: “Oggi mi hai reso felice”

Romina Power non potrà mai dimenticare il compleanno di sua figlia Ylenia, le sue parole per lei

Da quando Romina Power ha un profilo social tutto il mese di novembre lo dedica alla sua Ylenia. Ylenia Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina Power è scomparsa 30 anni fa. Così tanto tempo che è ormai difficile contare gli anni ma per sua madre non sarà mai così. Lei continua a pubblicare messaggi nella speranza che sua figlia si riconosca o che qualcuno la riconosca. A novembre la sofferenza diventa più profonda, ieri, 29 novembre avrebbe compiuto 52 anni. Dalle parole che scrive Romina Power si intuisce un velo di rassegnazione, forse anche lei inizia a pensare che è morta, che non c’è più.

Le parole di Romina Power a Ylenia nel giorno del suo compleanno

Un altro compleanno senza di lei ma Romina questa volta scrive: “Ylenia, non importa quante vite , ci ritroveremo sempre perché l’amore non muore mai. Oggi era il tuo compleanno terreno. Oggi mi hai reso felice in questa vita”. Il suo compleanno terreno, ad aiutare Romina una saggezza che le ha donato la serenità.

Pubblica le foto con la sua primogenita, bellissima, ne elogia sempre ogni qualità. Pubblica dei brevi video, immagini che mostrano Ylenia con le sue sorelline, Cristel e Romina jr. “La tenerezza e la dolcezza che aveva Ylenia con le sue sorelline era speciale”.

Oggi un’altra foto, quella della felicità, ci sono tutti i suoi figli, Romina jr è appena nata, tutto sorridono e la foto l’ha scattata proprio lei che ricorda quel momento: “I miei quattro figli, la vera felicità”. Sono tantissime le foto e i messaggi che in questo mese Romina Power ha dedicato a sua figlia, i brani che ha postato per lei. “Ylenia non era una snob, non le interessava la moda o i nomi di marchi famosi. Lei era un intellettuale, era interessata alla mente delle persone. Leggeva costantemente, ed era una persona empatica , premurosa e divertente” è uno dei tanti post per lei. Al Bano, invece non pubblica niente di sua figlia, è un dolore che resta forte dentro.