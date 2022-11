Studi legali: quali opportunità oggi con i software gestionali?

Come usare i software gestionali in uno studio legale?

Il processo di digitalizzazione che ha coinvolto la società negli ultimi anni ha portato numerosi benefici anche a settori che, fino a qualche anno fa, non erano ancora stati toccati dalla rivoluzione tecnologica. Soluzioni innovative e procedure sempre più snelle ed efficienti, infatti, hanno reso oramai indispensabile digitalizzare le propria realtà professionale, come hanno compreso anche moltissimi studi legali.

Grazie ai nuovissimi software pensati proprio per agevolare l’attività degli avvocati, oggi è divenuto più semplice amministrare la gestione burocratica e portare a termine determinati adempimenti.

Le piattaforme informatiche di nuova generazione consentono di risparmiare tempo prezioso, lasciando i professionisti liberi di concentrarsi sulla propria attività forense. Si tratta di software indicati per qualsiasi tipologia di studio legale, compresi quelli di grandi dimensioni, quelli che coinvolgono dipartimenti aziendali diversi oppure quelli presenti all’interno di grandi multinazionali o di aziende particolarmente strutturate.

Naturalmente, per rendere più semplice e immediato lo svolgimento delle operazioni di carattere burocratico e amministrativo è necessario disporre di soluzioni efficaci e user friendly, sviluppate da realtà di riferimento del settore ITC.

Ne costituisce un esempio Netlex in Cloud, il software per le esigenze dello studio legale messo a punto da TeamSystem, azienda specializzata che da oltre 40 anni propone risorse finalizzate a incrementare la competitività digitale in ambito professionale.

Quali opportunità per gli studi legali con i software gestionali

I software gestionali pensati per essere utilizzati dagli studi legali sono studiati per facilitare tutte le operazioni di natura burocratica, inoltre, grazie al loro design intuitivo, possono essere utilizzati con facilità anche dagli utenti meno pratici con i sistemi informatici.

Grazie a questi strumenti è quindi possibile avere riunite in un’unica schermata digitale tutte le informazioni relative a una pratica o ad un determinato cliente, comprese le attività di natura economica che lo riguardano. Inoltre, sono di grande aiuto per tenere sotto controllo l’agenda professionale, in modo da non dimenticare mai scadenze importanti, compiti da portare a termine o appuntamenti.

Attraverso la funzionalità della firma remota, è poi possibile firmare i documenti ed accedere al proprio indirizzo di posta elettronica certificata direttamente dal software e inviare, così, documenti o file selezionati. Molto utili, poi, sono le funzionalità legate agli aspetti contabili dell’attività legale: dal monitoraggio del cash flow alla creazione delle fatture elettroniche, fino all’analisi dei budget mensili di un singolo conto. Inoltre, attraverso la dashboard dedicata al recupero crediti, l’utente può gestire tutte le operazioni dei crediti insoluti, attivandone direttamente il recupero in modalità giudiziale.





I vantaggi dell’utilizzare un software gestionale

Tra i vantaggi principali dei software gestionali dedicati agli studi legali è innanzitutto possibile annoverare il risparmio di tempo e di risorse.

Ottimizzando i processi burocratici e amministrativi e rendendoli digitali, la gestione dell’attività diverrà molto più semplice e rapida; un altro punto di forza estremamente rilevante, poi, è che questo strumento funziona in modalità in cloud: ciò significa che vi possono accedere tutti gli utenti autorizzati da più devices elettronici diversi e in qualunque momento.

La piattaforma sarà quindi accessibile da tutti i dispositivi (smartphone, tablet, pc) anche fuori dagli orari lavorativi, semplicemente grazie a una connessione Internet. Naturalmente, con i migliori software la sicurezza degli accessi e delle informazioni contenute nel programma viene sempre garantita e i dati vengono salvati attraverso back up programmati in modo che non vi sia la possibilità di perderli.