Il marito di Viola Valentino confessa: “Prendo il reddito di cittadinanza, lei non lo sapeva. Non posso lavorare”

Il marito di Viola Valentino a Pomeriggio 5 conferma di prendere il reddito di cittadinanza

Il Viola Valentino Gate continua a tenere banco nello studio di Pomeriggio 5. Da settimane ormai, Francesco e Viola, sono protagonisti del programma di Barbara d’Urso. E pensare che era tutto iniziato dalle immagini del matrimonio. I due erano stati invitati per festeggiare ma successivamente, erano arrivate delle segnalazioni da amici e conoscenti, con dei racconti particolari su questa coppia. Dalle chiamate all’amante di Mango nel giorno del matrimonio con Viola Valentino alle questioni economiche. Il marito della cantante ha subito precisato che sono in separazione dei beni e che questo matrimonio è frutto dell’amore, nulla di più. Ma le voci e i dubbi si sono rincorsi fino a quando qualcuno ha anche segnalato che il marito di Viola Valentino prende il reddito di cittadinanza. La cantante ha smentito, dicendo di non sapere nulla e la situazione si è fatta intricata fino a quando nella puntata del 30 novembre, è stato proprio Francesco Mango a spiegare i motivi per i quali percepisce il reddito di cittadinanza, smentendo sua moglie, che lo indicava come suo produttore. Non fa quello di lavoro, e spiega a Barbara d’Urso che ha vissuto un momento difficile per problemi di salute e che quindi da circa 18 mesi, percepisce il reddito di cittadinanza, da quando ha perso il suo lavoro.

Le parole di Francesco Mango nello studio di Canale 5

Nella puntata di Pomeriggio 5 del 30 novembre, è stato quindi il Mango a spiegare quello che è successo e che sta succedendo, raccontando i motivi per i quali ha scelto di non dire nulla neppure a Viola. “Io non faccio il produttore, non lo sono, punto! Non è però bella l’umiliazione, perché io lo volevo tenere per me. – e spiega che con questo denaro paga le sue cure – Io non lavoro. Se io richiedo un aiuto è perché ho delle problematiche… Viola non lo sapeva… A me serve per pagare le mie cure.”

Nella discussione è intervenuta anche la donna che dice di aver avuto una relazione parallela con Mango per anni, spiegando che lei è a conoscenza dei sui problemi di salute e delle sue difficoltà economiche tanto da aver proposto a Mango di lavorare con lei. “Io ti ho anche proposto di collaborare con me ma tu mi hai detto che Viola non vuole. – ha detto a Mango – Sei tu che preferisci questa soluzione e non è giusto che Viola dica le bugie per te. La verità è che non c’è niente di sano nel vostro rapporto!”. Appuntamento alla prossima puntata…