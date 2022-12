Il videomessaggio di Giovanni Allevi stringe il cuore, vorremmo abbracciarlo tutti

Giovanni Allevi è ancora ricoverato, lotta contro un terribile tumore. Il suo videomessaggio stringe il cuore

Da dieci settimane non avevamo un messaggio di Giovanni Allevi, poco fa l’amatissimo artista ha pubblicato un suo videomessaggio. Le sue parole regalano positività, c’è il suo grazie a tutti per l’affetto enorme che continua a ricevere da quando è in ospedale, da quando ha detto a tutti che iniziava la sua battaglia contro una malattia terribile, un tumore, un mieloma. Un video che Giovanni Allevi conclude con un abbraccio a tutti, si commuove, mostra il dolore, la fragilità… ma non sapremo mai quanto sia grande, possiamo intuirlo e già questo ci fa male. Vorremmo abbracciarlo tutti il maestro, vorremmo arrivasse subito il suo prossimo concerto. Da mesi Giovanni Allevi sta affrontando le cure necessarie contro il mieloma, non ha mai nascosto il dolore fisico e mentale anche se non pubblica così spesso, preferisce parlare di musica, dire che nonostante tutto sta lavorando con le sue note.

Giovanni Allevi da giugno continua a combattere contro un tumore

“Un altro passo decisivo verso la guarigione. Grazie a tutti coloro che lavorano in questa fantastica struttura!” ha scritto ieri sul suo profilo social mostrandosi in lontananza, in piedi in uno dei corridoi della struttura in cui è ricoverato. Immediati i messaggi di forza e d’amore per lui.

Oggi il suo messaggio, il suo grazie, purtroppo anche tutto il dolore che continua. “Vi ringrazio con tutto il cuore per la miriade di messaggi che mi avete mandato, mi faccio avvolgere dalla vostra energia e questa energia mi dà un grande coraggio per affrontare questa battaglia. Vi voglio davvero bene, grazie dal profondo del cuore”. Grazie a te, maestro.

Tra le valanghe di commenti per lui: “Caro Giovanni, proviamo con i mezzi che abbiamo a restituirti parte di quelle emozioni incredibili che tu fai vivere a noi ogni volta con la tua musica…”, “Forza Giovanni combatti più forte che puoi”.