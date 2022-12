Saccheggiata la tomba di Michele Merlo, la mamma si sfoga: “Gesto ignobile”

La mamma di Michele Merlo si sfoga sui social dopo che la sua tomba è stata saccheggiata

Non c’è pace per la famiglia di Michele Merlo, che da un anno e mezzo vive in un incubo, da quando il giovane cantante, è morto improvvisamente. E’ la mamma di Michele, a raccontare che cosa è successo nelle ultime ore e a lanciare un appello. La signora Katia Ferrari si sfoga sui social, dove racconta quello che è successo: la tomba di Michele è stata saccheggiata.

A denunciare la razzia di alcuni oggetti, che erano tutti omaggi dei fan, è stata proprio Katia Ferrari, la madre del cantante vicentino.

Ricordiamo che Michele Merlo è morto a giugno del 2021, per un’ischemia cerebrale causata da una leucemia fulminante su cui è in corso un’indagine per omicidio colposo legato a quella che sarebbe stata una mancata diagnosi preventiva. Purtroppo, fa sapere la mamma di Michele, non si tratta del primo episodio nel cimitero in cui Michele è seppellito.

Saccheggiata la tomba di Michele Merlo: rubati omaggi dei fan

Dopo aver fatto la scoperta la signora Ferrari si è sfogata sui social.”Sono già arrabbiata con il mondo dove purtroppo devo e sto sopravvivendo”, ha scritto su Instagram: “Ma ancora di più con chi si permette di prendere i regali di Michele”. Sono tanti gli omaggi che i fan di Michele, amatissimo vista anche la sua partecipazione ad Amici, lasciano sulla sua tomba. Purtroppo qualcuno ha pensato bene di rubarli.

La mamma del cantante ha raccontato che sono stati rubati un anello con una “M” e una tazza con un bassotto. La madre ha poi voluto mandare un messaggio alle persone che si sono rese colpevoli del furto: “Per chi fosse stato: è un gesto veramente ignobile!!! Devi solo vergognarti”.



Michele Merlo, conosciuto anche come Mike Bird, si è spento il 6 giugno del 2021, all’ospedale Maggiore di Bologna a soli 28 anni.