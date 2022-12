William e Kate con i figli per gli auguri di Natale, ma la cartolina nasconde qualcosa

La tanto attesa cartolina di Natale 2022 di William e Kate con i figli ma la foto dicono nasconda qualcosa

Puntuale prima che arrivi il Natale 2022 arrivano in anticipo gli auguri di William e Kate Middleton con i figli, i principini. E’ la tradizionale cartolina di Natale di William e Kate ma la foto dei Cambridge sembra nascondere qualcosa, così dicono gli esperti. Una foto che nasconde tensioni ma prima di tutto i tabloid inglesi apprezzano come sempre l’immagine della royal family, soprattutto in questo periodo. Si tengono tutti per mano, sono tutti in jeans ma chi studia il caso dice che a ben guardare c’è qualcosa che non torna. Il Daily Mail sceglie il titolo “Finalmente qualcuno ci tira su il morale” ed è la foto natalizia scattata in estate che mostra Kate, William e i tre figli George, Charlotte e Louis in campagna, con grandi sorrisi.

Gli auguri di Natale 2022 di William e Kate Middleton

Cartoline spedite a tutti per augurare buon Natale e quel sorriso dei Cambridge fa dimenticare per un attimo le ombre, le polemiche, i problemi. Una famiglia unita e serena che passeggia nella tenuta di Sandringham. Abbigliamento come sempre coordinato, le mani sembrano dire tutto ma gli esperti aggiungono altro, vanno oltre. L’esperta di linguaggio del corpo Judi James, interpellata dal Sun, spiega che i sorrisi di William e Kate sono un po’ tirati. Il principe sembra distratto, guarda l’orizzonte e in realtà non sorride a nessuno. Ovvio il riferimento ai problemi tra i due fratelli.

A scattare la foto il fotografo Matt Porteous, ingaggiato spesso per queste occasioni. Questa volta la foto non è di mamma Kate. William e George indossano camicia e polo Ralph Lauren, la deliziosa Charlotte è in salopette e Louis calzoncini e maglietta a righe. Per la Middleton skinny jeans, camicetta del suo brand di fiducia, MiH e Superga bianche.