Meghan e il suicidio: mamma Doria in lacrime racconta il dramma vissuto

La mamma di Meghan Markle racconta in lacrime di quando ha scoperto che sua figlia aveva pensato di togliersi la vita

Nel quarto episodio del documentario Netflix dedicato a Harry e Meghan, per la prima volta si tocca l’argomento delicatissimo “suicidio“. E’ la stessa Meghan a spiegare come sia arrivata a pensare di togliersi la vita. Nel documentario, anche Harry e Doria, la madre di Meghan, parlano del dolore provato, quando l’attrice ha confessato cosa stava vivendo.

La pressione di media: è questo il punto principale della storia. Le notizie distorte, i paragoni, le fake news, la voglia di distruggere tutto. Ogni cosa che Meghan Markle faceva non andava bene, era tutto sbagliato. Ne parlano sia lei che Harry e puntano il dito contro la stampa, in particolare contro i tabloid inglesi. Meghan spiega che in un primo momento, era convinta che nonostante tutto, la gente fosse dalla sua parte. “Ho pensato che se è scritto su un tabloid, non può essere creduto. Pensavo che la gente leggesse ma non ritenesse vere quelle notizie fino a quando un giorno, parlando con la gente, una donna mi ha detto che non era giusto quello che avevo fatto a mio padre. Quindi ho capito che ci credevano, credevano a quello che era scritto sui tabloid” ha raccontato Meghan Markle.

Le lacrime di mamma Doria

Meghan Markle a quel punto della sua vita ha pensato quindi, che ci fosse una sola cosa da fare: sparire. Per questo i pensieri suicidi si sono impossessati di lei. Lo racconta Meghan e dopo il suo racconto ( non è la prima volta in cui ne parla, lo aveva già fatto in passato, per motivare insieme a Harry la decisione di lasciare la famiglia reale), parla mamma Doria. Per la prima volta la donna spiega come sia stato complicato per lei aiutare sua figlia. Sapeva che nè lei nè Harry avrebbero potuto fare nulla per aiutare Meghan ed era sconvolta. “Io non potevo proteggerla, Harry non poteva proteggerla” racconta in lacrime la madre di Meghan.