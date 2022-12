Simona Ventura riemerge dopo l’influenza australiana e viene aggredita per un consiglio

Dopo tre giorni di influenza australiana Simona Ventura viene aggredita e insultata per un consiglio

Sembra che l’influenza australiana sia dura, lo racconta Simona Ventura che è appena tornata sui social. Come sempre ogni caso è diverso da un altro, conta molto il sistema immunitario ma Simona Ventura consiglia a tutti il vaccino contro l’influenza. Ed ecco che, appena tornata dopo 3 giorni che definisce “una bella botta”, si ritrova con una marea di commenti pronti ad attaccarla e ad attaccare il vaccino. Sono no vax ma tra loro c’è anche chi ringrazia Simona Ventura di avere ricordato quanto è importante vaccinarsi per difendere i più deboli. La Ventura ha semplicemente spiegato con poche parole che l’influenza australiana l’ha messa ko aggiungendo “Se riuscite fate il vaccino influenzale” ma gli insulti l’hanno travolta e a questi come sempre si sono aggiunti anche quelli che hanno notato le sopracciglia e ovviamente hanno commentato.

Simona Ventura dopo l’influenza australiana

“Riemergo dopo 3 giorni, messa ko dalla celeberrima (e famigerata) influenza ‘australiana‘… Na bella botta. Se riuscite fate il vaccino influenzale!!” è il messaggio della conduttrice che appare sorridente e in giallo, un colore che le regala energia dopo tre giorni a letto.

“Ma basta consigliare i vaccini! Piuttosto consiglia una vita sana, una giusta alimentazione ed il rafforzamento del sistema immunitario!” anche questo è un ottimo consiglio ma in tanti scrivono: “Ma quando mai. Fateveli tutti voi anche i nostri, Ve li doniamo tutti”.

A favore il commento di un sanitario, il suo grazie a Simona Ventura: “Sono un sanitario, grazie per il consiglio che ha dato, il vaccino è fondamentale per proteggere le fasce a rischio”. “Dopo la bruttissima influenza avuta lo scorso anno, mi sono convertita al vaccino antinfluenzale per questo anno. Ero contraria a farlo ma sono stata troppo male e vediamo come andrà stavolta” ha confidato una follower.

Ai tanti haters e no vax nessuna risposta di Simona che si becca anche un: “Nooooooo che brutte sopracciglia”. Purtroppo, c’è chi non riesce a non attaccare, a non criticare a tutti i costi, ogni cosa, insultando.