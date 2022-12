Lando Buzzanca, parla il figlio: “Speravo che il Natale lo passasse con noi”

Parla il figlio di Lando Buzzanca che racconta che cosa è successo nelle ultime ore di vita dell'attore

E’ Massimiliano Buzzanca a raccontare quello che è successo al suo amato papà. Lo spiega a poche ore dall’addio. Il figlio dell’attore, morto a 87 anni, racconta le ultime ore passate in compagnia di suo padre, che era ricoverato in un Hospice del Gemelli. Ieri a poche ore dalla notizia, Massimiliano aveva detto: “si è spento serenamente intorno alle 14. Ieri ero venuto a trovarlo e credo mi abbia riconosciuto perché si voleva alzare. L’ho convinto a rimanere a letto. Certo, le sue condizioni non erano delle migliori, ma speravo che almeno questo Natale lo passasse con noi. Quando mi hanno avvisato per dirmi che era peggiorato, stavo uscendo da casa per andare a trovarlo, ma sono arrivato tardi“. Le condizioni di Lando quindi, si sono aggravate in poche ore, una morte inaspettata, come racconta Massimiliano. Stenta a crederci, lo dice con queste dichiarazioni rilasciare all’Adnkronos. Spiega che sta ricevendo tantissimi messaggi: ” sto capendo che non è più qui”.

L’ultimo addio di Massimiliano a Lando Buzzanca suo padre

Raccontando degli ultimi attimi di vita di Lando Buzzanca dice: “Sì è addormentato. Dopo un quarto d’ora ha fatto gli ultimi due respiri e intorno alle due del pomeriggio se ne è andato“.

Massimiliano spiega delle sue visite quotidiane e di quello che era accaduto negli ultimi giorni. Lando si era ammalato: “Ha avuto la febbre fino a lunedì, poi sembrava avesse ripreso un po’ di attività. Aveva voglia di ballare, come se volesse dire qualcosa“. Il figlio di Buzzanca spiega che la situazione non era del tutto stabile: “era più affaticato, come se non avesse più forze. Ieri quasi si stava per alzare dal letto, come se mi volesse salutare, come se mi avesse riconosciuto. Sembrava volermi dire qualcosa. Gli ho detto ‘papà stai fermo, stai seduto. Secondo te tra noi c’è bisogno di parlare?’. Gli ho fatto una carezza e l’ho lasciato dormire“.

Una situazione molto diversa rispetto a quella raccontata dalla compagna di Lando che anche nel giorno della sua morte, si è sfogata con durissime parole.