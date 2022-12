La moglie di Sinisa Mihajlovic, quanto amore nel suo ultimo messaggio dopo i funerali

E' struggente il messaggio della moglie di Sinisa Mihajlovic dopo i funerali, le parole di questa mattina

Arianna Rapaccioni, la moglie di Sinisa Mihajlovic, trova tutta la forza possibile per continuare a dedicare il suo amore al mister. E’ a lui che continua a inviare i messaggi più belli ma che dopo la sua morte, dopo i funerali, diventano struggenti. Prima il grazie a tutti per la vicinanza e l’affetto e poco fa una dichiarazione d’amore che parla di una coppia che era davvero straordinaria, così come è sempre apparsa. Arianna Mihajlovic continuerà ad amare per due, ha promesso al suo Sinisa che sarà forte e i suoi figli continueranno ad essere felici. Dopo i funerali a cui hanno partecipato davvero tutti oggi è il giorno della consapevolezza, che Sinisa Mihajlovic non c’è più.

Il grazie di Arianna Mihajlovic e le ultime parole d’amore per Sinisa

“Ringraziamo tutti per la vicinanza e l’affetto ricevuti in questo doloroso momento” è il grazie di Arianna dopo i funerali, è il messaggio pubblicato ieri sera, prima di cercare di riposare, la prima notte dopo l’addio più doloroso. Ha scelto una foto piena di luce, la foto scattata in uno dei loro giorni più belli. Uno scatto pieno di luce e di forza, il giorno in cui hanno promesso ancora una volta di amarsi per sempre.

“Ovunque tu sia, io so amare fino a lì” è il messaggio che la moglie di Mihajlovic ha scritto questa mattina, una dichiarazione d’amore che è certa arriverà fino a lui in cielo perché sa che il loro amore era e sarà forte per sempre. Le figlie di Sinisa gli hanno chiesto di continuare ad essere presente perché hanno ancora bisogno di lui. Arianna ha così tanto amore… desidera che suo marito venga ricordato con l’entusiasmo che ha sempre avuto in campo, da mister che esulta per la sua squadra, per i suoi ragazzi, con gli occhi felici e l’abbraccio pronto a stringere tutti.