Tragico lutto per Ambra Orfei, è morto il marito Gabriele Piemonti

Tragico lutto per Ambra Orfei: nel giorno di Santo Stefano la morte del marito

Tragico lutto nella vita di Ambra Orfei, purtroppo è morto il marito, Gabriele Piemonti. Aveva 61 anni e fino al giorno di Natale niente lasciava pensare che oggi Ambra Orfei avrebbe vissuto un dolore così grande. Lo storico gestore del Bikini di Cattolica è morto dopo un malore improvviso e una corsa in ospedale. L’imprenditore è morto nel giorno di Santo Stefano a Milano, era stato ricoverato per un mancamento, un malore che si è rivelato fatale. Il matrimonio di Ambra Orfei e Gabriele Piemonti celebrato nel 2015, una storia d’amore che li univa da tempo e che li faceva sempre sorridere. Piemonti lascia una figlia, Ginevra, nata nel 2011.

Un matrimonio celebrato alla presenza di tanti vip, noti entrambi sia Ambra che Gabriele, per i rispettivi lavori, così diversi ma che li portavano ad avere contatti con tanti personaggi famosi. Ambra Orfei però non si vedeva da tempo in tv, molto più impegnata in altri spettacoli, in eventi portati avanti con la collaborazione di suo marito. In questo periodo più di tutto l’orgoglio per il villaggio di Natale, il villaggio delle meraviglie.

“La notizia della scomparsa di Gabriele Piemonti mi lascia veramente senza parole, da oggi il mondo dell’intrattenimento notturno e non perde un vero e proprio punto di riferimento. R.I.P.” si legge tra i tanti messaggi di addio al noto imprenditore. E’ il vicesindaco di Cattolica a scrivere uno degli addii di chi è rimasto sconvolto dalla notizia.

Ambra Orfei e Gabriele Piemonti il giorno di Natale e i giorni precedenti erano così felici insieme, pronti a vivere fino in fondo come ogni anno la magia del Natale. E’ assurdo morire così, all’improvviso, senza avere il tempo di un ultimo saluto, di un ultimo abbraccio, lasciando tanto dolore. Non è servita la corsa in ospedale.