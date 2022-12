Dramma per Greta Menchi aggredita al volto da un cane

Un vero dramma per Greta Menchi che è stata aggredita da un cane, aggredita al viso

Greta Menchi è stata aggredita da un cane, l’influencer mostra il volto con le cicatrici, racconta di un cane con denti come bisturi. E’ stata morsa ieri sera e dopo una corsa in ospedale ha mostrato il volto già medicato ma sconvolta dall’accaduto. La famosa youtuber e attrice ha mostrato i punti dove il cane l’ha morsa e la paura, il volto gonfio e gli occhi lucidi, preoccupata di cosa sarebbe accaduto, dei punti. Niente l’ha mai sconvolta così tanto e Greta Menchi nelle storie Instagram confessa che in quei momenti ha avuto il terrore che potesse andare anche peggio. Ringrazia il suo angelo custode che l’ha salvata, non riesce a pensare ad altro, poteva davvero accadere di peggio.

Greta Menchi aggredita da un cane

“Ieri sera mi ha morso un cane. Non vi sto a dire neanche che razza di cane fosse, sappiate solo che ha i denti che sono dei bisturi” e le parole di Greta Menchi fanno ben capire cosa ha provato in quel momento, cosa ha sentito sul suo viso. Il sangue che colava e la sensazione che tutto fosse aperto sul suo viso.

“In un secondo mi ha tagliato tutto qua – indicando le labbra, l’interno della bocca, il naso – Sono corsa al pronto soccorso perché non riuscivo neanche a capire l’entità del danno, solo che sentivo con la lingua che dietro era tutto aperto e mi hanno suturato dentro, anche se in genere in questi casi, per i rischi di infezione, non si mettono i punti. Invece me l’hanno messi dentro e mi hanno mandato questa mattina al Sant’Eugenio per parlare con un chirurgo plastico, non so…”.

Spera di non avere punti esterni, che la cicatrice non sia troppo grande, alla fine ha capito che esterna ne ha solo una ma in un punto centrale del viso tra bocca e naso.

“Io sono abituata a vedere cose un po’ cruente, sangue, punti ma non posso pubblicare una foto del genere… Vi ringrazio per tutti i messaggi, sto meglio. Lo sapete che io sono un marine e che ho preso sempre ogni cosa con ironia. Non mi butta giù niente. Sarebbe potuto succedere durante un provino importante. Non sarà facile, dovrò tornare in ospedale un po’ di volte. Poteva andare peggio”.