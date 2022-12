Oroscopo Paolo Fox 2023 bilancia: grafico e previsioni per il nuovo anno

Per la bilancia le previsioni e il grafico di Paolo Fox, l'oroscopo 2023 da I Fatti Vostri

Oroscopo 2023 per il segno della bilancia ed è come sempre l’oroscopo di Paolo Fox il più atteso da tutti i segni zodiacali. Nella puntata di oggi 30 dicembre de I Fatti Vostri il famoso astrologo ha mostrato il grafico del 2023 della bilancia e le previsioni. Come sarà il 2023 per la bilancia e per gli altri segni? Fortuna, lavoro, amore e ovviamente salute, Paolo Fox arriva al segno a cui ripete ancora una volta di Gove in opposizione che ha creato non pochi problemi dalla scorsa estate. E’ un segno sempre un po’ preoccupato per qualcuno o per qualcosa, mai del tutto sereno a causa degli ultimi mesi dell’anno che stiamo per salutare. Per il segno della bilancia c’è sempre un po’ il dubbio sul futuro ma scopriamo insieme previsioni e grafico di Paolo Fox per la bilancia.

Oroscopo Paolo Fox 2023: le previsioni per la bilancia

Arrivando al segno zodiacale della bilancia c’è Giove in opposizione che crea problemi da un bel po’ di mesi aggiungendo preoccupazioni che non rendono tranquilli. Cosa succederà nel 2023 è la domanda che continua a porsi questo segno e Paolo Fox consiglia di non precipitare gli eventi e di fare attenzione a cosa si dice e a cosa si fa. Bisogna stringere un po’ i denti e attendere maggio, soprattutto la fine di maggio, sia per il lavoro che in amore. Per chi ha avuto grandi difficoltà tra gennaio e maggio dovrà decidere se chiudere o migliorare i rapporti che non vanno.

Oroscopo Paolo Fox 2023: grafico per la bilancia

I grafici di Paolo Fox per il 2023 mostrano con chiarezza come sarà il prossimo anno. Manca davvero pochissimo e potremo festeggiare ma attenzione ai primi mesi. I primi mesi del 2023, gennaio, febbraio, marzo e aprile, sono dei mesi un po’ giù come mostra il grafico ma nei mesi a seguire quando finalmente Giove non sarà più opposto ecco che ci sarà la liberazione e ci sarà spazio per i progetti. Paolo Fox ricorda che a novembre ci sarà una bellissima Venere e ad ottobre un ottimo Mercurio, quindi, questo è un anno da giocare soprattutto a fine anno.