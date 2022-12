Oroscopo Paolo Fox 2023 e grafico per il leone: come sarà il nuovo anno

Come sarà il 2023 per il segno del Leone? Le previsioni di Paolo Fox con l'oroscopo e i grafici dall'ultima puntata de I Fatti Vostri

Da un segno zodiacale all’altro dell’oroscopo di Paolo Fox 2023 a I fatti Vostri arriva il momento del leone. C’è sempre grande attesa a I Fatti Vostri per le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox ma come sarà il 2023 per il segno del leone? Nella puntata di oggi 30 dicembre 2022, condotta come sempre da Anna Falchi e Salvo Sottile, l’ultima dell’anno che stiamo per salutare, i grafici per comprendere meglio cosa accadrà ai segni zodiacali in amore, lavoro, fortuna, salute. Giacca delle grandi occasioni e Paolo Fox ricorda il vero significato dell’oroscopo prima di passare al tradizionale appuntamento di fine anno. Per molti degli amici del leone il 2022 è stato un anno particolare e si parte con l’amore con una Venere un po’ strana, molti dei nati sotto questo segno sono un po’ innervositi per quanto accaduto negli ultimi mesi, c’è stata e c’è una certa agitazione, tensione magari accumulata nell’ambito del lavoro e che poi si è riversata nell’amore, ci sarà però modo di recuperare grazie all’arrivo del 2023.

Oroscopo Paolo Fox 2023, il segno del leone

Un po’ di attenzione per gennaio, febbraio e marzo che sono mesi un po’ agitati ma poi ci sarà una riscossa e soprattutto dal mese di giugno potrete dire come la pensate e recuperare un rapporto, se ci sono state delle problematiche. E’ sull’amore che Paolo Fox punta in modo particolare per il segno del leone, sempre per la “Venere un po’ strana” che ribadisce.

Oroscopo Paolo Fox 2023: grafico per il nuovo anno del leone

Per il leone il prossimo anno va sfruttato soprattutto nei primi cinque mesi, come mostra anche il grafico, quindi entro maggio, secondo Paolo Fox, va trovato un accordo, firmato un contratto e se c’è un problema di casa o personale va affrontato, risolto il prima possibile, senza attendere. Non perché la seconda parte del 2023 sarà difficile ma semplicemente ciò che non si riesce a sbloccare entro maggio sarà poi più difficile da risolvere immediatamente dopo. Luglio sarà un mese molto importante perché Venere si troverà ne cielo del segno del leone e sarà quindi un cielo molto interessante.