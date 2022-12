Oroscopo Paolo Fox 2023 vergine: previsioni e grafico nuovo anno

Come sarà il 2023 per il segno della vergine? L'oroscopo e le previsioni Paolo Fox per il nuovo anno da I Fatti Vostri

Come sarà il nuovo anno per la vergine? L’oroscopo di Paolo Fox per il 2023 arriva come sempre puntuale con l’ultima puntata dell’anno de I Fatti Vostri. Tutti attenti nel seguire oggi 30 dicembre l’angolo di Paolo Fox con le previsioni per l’oroscopo 2023, segno per segno. C’è grande entusiasmo per l’anno che stiamo per festeggiare e i grafici 2023 di Paolo Fox ci aiutano a comprendere come potranno essere i nostri prossimi 12 mesi. Per il segno della vergine basta un’occhiata veloce al grafico per scoprire in anticipo quali saranno i mesi per volare alto e sembra che in amore ci saranno grandi soddisfazioni. L’astrologo più famoso però avverte che sarà un anno ambiguo perché da una parte ci sarà Giove a partire da maggio e in ottimo aspetto ma Saturno in opposizione. Tutto da verificare, come avvisa sempre Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox 2023: le previsioni per il segno della vergine

Paolo Fox ricorda quanto piace l’ordine a questo segno ma fa un esempio pratico: “L’ordine non si può ottenere se ci sono troppe cose attorno e se in casa ho tanti ninnoli o anche tanti libri e tanti dischi, tante cose, come faccio a tenerli in ordine. Si ammucchiano ed è difficile dare spazio a cose nuove che voglio aggiungere”. Il consiglio è quindi quello di buttare via un po’ di cose. Si riferisce ovviamente alle cose da chiudere, le cose che non ci va più di fare, le situazioni che non piacciono più e le relazioni che non sono consone alla natura della vergine.

Oroscopo Paolo Fox 2023: grafico per la vergine

Anche per la vergine, come per latri segni zodiacali, c’è da attendere la primavera perché fino a marzo tutto resta un po’ fermo ma non sarà un anno poi così difficile. La primavera porterà giustizia e da maggio ci sarà un conforto ma bisogna stare attenti alla forma e poi anche alla sostanza. Agosto e settembre saranno due mesi ottimi per fare partire nuovi progetti, soprattutto nel lavoro grazie a Mercurio presente nel segno della vergine. Quindi, cari amici della vergine ricordate di avere pazienza, il 2023 partirà alla grande in primavera, voi dovrete fare spazio alle nuove cose scegliendo cosa buttare o chiudere e poi ad agosto e settembre ci saranno grandi soddisfazioni per chi avrà nuovi progetti.