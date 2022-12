Oroscopo Paolo Fox 2023 capricorno: previsioni e grafico del nuovo anno

Per il segno del capricorno previsioni e grafico dell'oroscopo 2023 da I Fatti Vostri

Festeggiando il nuovo anno non possono mancare le previsioni e il grafico di Paolo Fox per l’oroscopo 2023. Da I Fatti Vostri il segno zodiacale del capricorno è tra i preferiti dell’astrologo, che ancora una volta sottolinea la forza di questo segno e per il 2023 prevede un anno importante ma come sempre per niente leggero. Il capricorno è un segno forte, c’è una quadratura di Giove che ancora ad inizio anno affaticherà gli amici di questo segno ma Paolo Fox spiega anche quali sono e saranno le motivazioni consigliando la strada giusta da percorrere, le scelte migliori da fare per il nuovo anno.

Oroscopo Paolo Fox 2023: le previsioni per il capricorno

“Io confido in voi perché secondo me voi siete tra i più forti dello zodiaco, è vero che c’è una quadratura di Gove all’inizio dell’anno ma questo significa che avete sulle spalle tanti pesi e probabilmente non siete nemmeno voi la causa e non siete voi ad avere dei problemi ma le persone che avete intorno“. Visto che tutti si rivolgono a voi quando hanno dei problemi ecco la ragione della vostra stanchezza. Qualche no in più e un po’ di disponibilità in meno potrebbe essere la soluzione per affrontare tutto al meglio.

Oroscopo Paolo Fox 2023: il grafico per il capricorno

Seguendo il grafico dell’oroscopo 2023 di Paolo Fox il capricorno scopre che l’amore subirà un po’ di stop e sarà giù il periodo di marzo, aprile e maggio ma dipende dai rapporti di ognuno, impossibile dire che sarà uguale per tutti, questo è ovvio e Fox lo ripete sempre. Anche nel lavoro intorno a marzo può generare qualche dubbio ma sempre in positivo. Il consiglio è quello di stare attenti a chi frequentate, questo è il problema. Il capricorno già di natura in realtà non si fida e questo dovrete capire se alcune persone devono continuare a stare con voi per portare avanti alcuni progetti oppure no. Cambio di scena nella seconda parte dell’anno gestita da un bellissimo Giove che addirittura crea fortuna, perfetto questo tempo per chi vuole sposarsi, tra giugno, luglio e agosto. Di certo nessuno vi butta giù.