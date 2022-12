Oroscopo Paolo Fox 2023 per l’acquario: previsioni e grafico del nuovo anno

Le previsioni e il grafico di Paolo Fox, l'oroscopo 2023 per il segno dell'acquario da I Fatti Vostri

Paolo Fox non manca con le sue previsioni dell’oroscopo 2023 e arriva al segno dell’acquario svelando il grafico per semplificare ancora una volta tutto il percorso per il nuovo anno. Stiamo per festeggiare il 2023 e come sempre lo facciamo anche con il nuovo oroscopo di Paolo Fox. L’acquario parte subito bene con Venere nel segno a gennaio questo significa che è amato ed è ricambiato ma l’acquario è un segno che va un po’ controcorrente e di solito ama chi deve conquistare ma attenzione alle storie complicate, avvisa Paolo Fox a I Fatti Vostri, e alle persone legate già ad altri. Ma se avete una storia d’amore già consolidata tutto andrà avanti in modo perfetto.

Oroscopo Paolo Fox 2023, le previsioni per il segno dell’acquario

Fino a maggio per gli amici del segno dell’acquario c’è un grande oroscopo 2023 e dopo non è che non ci siano più possibilità o che tutto andrà male, no, semplicemente il dado è tratto, i giochi a quel punto sono fatti. Tutte le scelte e le decisioni vanno quindi prese prima. E’ importante definire tutto entro la primavera, questo il principale suggerimenti che si evince dall’oroscopo 2023 di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox 2023 il grafico per il segno dell’acquario

I mesi di gennaio, febbraio e marzo saranno i migliori per l’amore. Interessate l’inizio del 2023 anche per il lavoro, c’è un Saturno e un cielo che porta vantaggi. Se dovete firmare dei contratti importanti fatelo fino a maggio, quindi entro primavera bisogna definire ciò che volete fare. “Se arrivate a dopo primavera e dovete lasciare il certo per l’incerto è meglio evitare perché la seconda parte dell’anno viaggia bene sul sicuro cioè su quello che avete costruito nella fine dell’anno 2022 e all’inizio del 2023”. Venere in opposizione a giugno chiede un po’ di attenzione e quindi nei mesi tra giugno ed ottobre alcuni rapporti saranno un po’ da rivedere ma Paolo Fox ricorda che il segno dell’acquario a volte vola di fiore in fiore.