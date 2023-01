Come sta il figlio di Paola Caruso, che malattia ha il piccolo Michelino?

Come sta il figlio di Paola Caruso, chiedono in molti. E’ qualcosa di grave che turba Paola Caruso, la salute di suo figlio, il suo futuro. Pubblica foto con suo figlio Michelino, all’apparenza sembra non esserci alcun problema e invece sta vivendo qualcosa di così difficile da affrontare e superare che ieri è finita in ospedale. Un carico eccessivo per una madre che da sola cerca di dare il meglio a suo figlio, la normalità del periodo delle feste, di ogni cosa possibile, e tutto il suo amore. Paola è dimagrita tanto, non riesce ancora a parlare del problema che ha suo figlio ma ha ribadito che è un problema grave, che devono farsi forza insieme.

Il problema di salute del figlio di Paola Caruso

Come sta e che problema ha il piccolo Michele sono le domande di chi è preoccupato per il bambino ma c’è anche chi non crede a Paola Caruso e pensa che sia disposta a tutto pur di andare in tv. Pensano che attenda Barbara D’Urso, di parlarne nella sua trasmissione. Si legge di tutto tra i commenti alle sue foto con il bambino, perché in apparenza Michelino sta bene.

Il dramma di Paola Caruso è iniziato a Sharm, in vacanza, poi il ritorno di corsa a casa, le visite mediche, la diagnosi e l’inizio delle terapie che dureranno a lungo. Michelino ha un problema di salute, forse di tipo neurologico, almeno così ha lasciato intendere Paola Caruso rispondendo a chi ha fatto questa ipotesi sui social. Dirà tutto quando si sentirà pronta.

“Leggo dei commenti davvero cattivi… Come potete pensare che una mamma che ama immensamente suo figlio (e si vede) possa inventarsi che il piccolo è malato per far business… Vergognatevi… Lei fa benissimo a portare il suo piccolo ovunque e a fargli vivere una vita “normale” perché è quello che tutti i bambini del mondo meritano… Anche se stanno lottando contro qualsiasi cosa sia…. Forza piccolo forza anche alla sua mamma… Sono mamma di due bambini e posso capire il dolore che una madre possa provare nel vedere il proprio figlio star male… Ti chiedi il perché non venga a te quello che ha tuo figlio.. Pur di vederlo star bene” uno dei tanti commenti.

“Credo che il piccolo abbia qualcosa (spero nulla di grave) sicuramente ne parlerà quando tornerà in onda la D’Urso. Alla fine i vip è anche cosi che fanno i soldi parlando della loro vita privata e dei propri figli anche quando si tratta di una malattia” uno dei tanti commenti.