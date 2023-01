Il toccante racconto di Valentina Persia a Verissimo commuove Silvia Toffanin

A Verissimo il commosso ricordo di Valentina Persia per il suo compagno morto giovanissimo dopo 4 anni di relazione

E’ stata una puntata piena di emozioni quella di Verissimo in onda il 7 gennaio 2023. Tra gli ospiti che hanno raccontato a Silvia Toffanin dolori, gioie e sofferenze anche Valentina Persia tornata nello studio di Canale 5 dove si sente sempre a casa. Nel passato della comica, c’è un grande dolore. Non è la prima volta che Valentina ne parla, anche durante la sua partecipazione all’Isola dei famosi aveva raccontato di questa ferita ancora aperta e di un dolore che fa ancora tanto male.

Valentina Persia ha ricordato il compagno Salvo, morto quattro anni dopo l’inizio della loro storia d’amore, a 42 anni. La Persia ha spiegato che è stata una storia per lei fondamentale. E ha ricordato con grande amore gli anni passati al fianco di Salvo, un uomo che in poco tempo le ha dato tantissimo.

Il dolore di Valentina Persia per la morte del suo compagno

L’ex volto di La sai l’ultima ha raccontato: “Ho vissuto un momento molto doloroso della mia vita, ma grazie a lui ho capito cosa vuol dire amare. É stato uno shock, ma oggi lo dico sorridendo perché mi ha promesso che ci sarebbe stato e continua a seguirmi. Se continuo a sorridere, lo devo a lui. Soffriva di una miocardite congenita, ogni anno insieme ha avuto un infarto, però mi aveva preparato, sapeva che sarebbe morto presto. “

Silvia Toffanin ha ascoltato commossa il racconto della Persia e le ha chiesto come si fa a superare un dramma di questo genere. La Persia ha commentato: “Non si supera, rimane amore per sempre, si cambia la prospettiva. Continuo a parlare con lui, continuo a mandargli le mie preghiere e spero sia sempre orgoglioso di me, come credo che la tua mamma lo sarà sempre di te”. Parole che hanno colpito molto una commossa Silvia Toffanin che è stata poi ringraziata dalla Persia. La comica ha fatto notare che Silvia ascolta i suoi ospiti e li fa sentire sempre a casa perchè davvero, vuole ascoltare quello che dicono, e questa è una dote rara che non tutti hanno.