Per Re Carlo Harry ha superato il limite: Camilla intoccabile, King Charles pronto a staccare la spina

Dopo le pesanti accuse di Harry e Camilla Re Carlo avrebbe preso una decisione: staccare la spina. La regina è intoccabile, Harry ha superato ogni limite

In tutto il mondo da ore non si parla d’altro: le pesantissime accuse che Harry ha mosso contro Camilla. Ha parlato della moglie di suo padre, oggi regina consorte, come di una donna cattiva e pericolosa. Ha parlato di una “strada lastricata di cadaveri” per arrivare a occupare il ruolo che oggi ha e per ripulirsi, dopo il divorzio di Carlo e Diana. Harry ha descritto la regina consorte come una donna senza scrupoli che in passato, ma anche di recente, ha dimostrato di non essere una persona di cui ci si possa fidare. Harry e Meghan sono convinti che sia stata Camilla a vendere alcune informazioni, come quella della lite tra la principessa del Galles e la Markle. Accuse troppo gravi questa volta, a detta dei giornalisti inglesi e di chi è molto vicino alla famiglia reale. Accuse che Carlo, non sarebbe disposto a perdonare. Il re infatti, aveva mandato giù le interviste, la decisione di Harry di scrivere Spare, di raccontare gli scheletri nell’armadio della famiglia reale. Ma Camilla, la donna che più di chiunque altro al mondo Carlo abbia mai amato, Camilla no, non si tocca. E quello che Harry ha fatto, sarebbe stavolta troppo grave per poter essere perdonato.

Carlo e Harry: la rottura dopo le accuse a Camilla potrebbe essere definitiva

I media inglesi non hanno dubbi e nelle ultime ore sono trapelate sui tabloid, queste indiscrezioni che riguardano quella che sarebbe stata la reazione di Re Carlo: “Per lui Camilla era la linea rossa da non varcare. Harry lo sapeva prima di sedersi davanti alle telecamere per le interviste. Ma ha deciso di varcarla lo stesso. Ora Carlo potrebbe staccare la spina. Harry non doveva offenderla in quel modo.“

Sul Sun oggi su legge: “Re Carlo ha sempre messo in chiaro a palazzo che Camilla non doveva essere toccata da questa valanga di accuse. L’attacco di Harry è stato crudele. Ora ogni speranza di riconciliazione familiare sembra finita. Tutti sanno l’amore che lui nutre per la moglie e Harry lo sapeva benissimo. Inoltre il palazzo è molto fedele a Camilla e lei si è guadagnata la fiducia di tutti. Chi lavora per la famiglia dice che Harry cadrà come una palla di piombo”.

Parlano poi anche gli esperti della famiglia reale. In questi anni Camilla e tutto il suo staff, hanno fatto tanto per ripulire una immagine che, bisogna ammetterlo, era parecchio compromessa sul finire degli anni 90, quando al solo nominare l’attuale regina, i britannici storcevano il naso. Per Camilla il lavoro è stato lungo, sono passati oltre 30 anni, molti dei quali passati nel dietro le quinte, pur restando sempre al fianco di Carlo, il suo unico grande amore. E solo nell’ultimo decennio la popolarità di Camilla è migliorata. Oggi la regina è molto amata agli occhi dei sudditi, e le parole di Harry potrebbero nuovamente macchiare la sua figura. Per questo Carlo, questa volta, non sarebbe disposto a perdonare.

“Re Carlo è furioso e non ha preso bene le ultime dichiarazioni del figlio. – si legge sull’Express – Anche se Harry ha risparmiato il padre, ma ha attaccato il suo affetto più caro, la moglie Camilla. Questo è tutto quello che non doveva fare in televisione“. Harry sapeva benissimo quali sarebbero stati i tasti dolenti da non toccare, eppure lo ha fatto. Anche in questo caso, per una precisa scelta, che va oltre il voler in qualche modo “fare giustizia” per Diana.