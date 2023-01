Harry sgancia la bomba contro Camilla: “Pericolosa e cattiva, disposta a tutto”

Sono veramente durissime le parole di Harry contro Camilla. La definisce una persona cattiva ma l'accusa anche di aver venduto alla stampa informazioni private

Basta sintonizzarsi oggi su un qualsiasi programma in onda nel Regno Unito per sentir parlare del libro di Harry ( Spare uscito in tutto il mondo il 10 gennaio 2023), delle interviste che sta rilasciando in questi giorni. E sta destando parecchio scalpore tutta la parte che il figlio di Carlo ha dedicato a Camilla, diventata dopo la morte della Regina Elisabetta, non lo dimentichiamo, la moglie del nuovo Re. Inevitabile quindi pensare che l’opinione pubblica di tutto il mondo, sia rimasta particolarmente colpita dalle rivelazioni bomba che Harry ha fato su Camilla, definendo la moglie di suo padre, la regina consorte, una donna pericolosa. Harry ha anche accusato Camilla di aver venduto alla stampa informazioni. Sarebbe stata lei a far trapelare la notizia della lite tra Kate e Meghan prima del matrimonio ad esempio ( lite che adesso viene raccontata anche da Harry che ha pubblicato nel suo libro lo scambio di messaggi tra la Markle e la moglie di William).

“L’altra donna di mio padre è cattiva e pericolosa. In passato si è dimostrata disposta a tutto. Mia madre in una famosa intervista rilasciata nel 1995 disse che c’era una terza persona nel suo matrimonio” sono queste le parole di Harry che oggi, campeggiano su tutti i giornali britannici. Un’offesa troppo grande fatta alla moglie del nuovo Re.

Harry e le durissime accuse a Camilla

Nel suo libro Harry scrive: “L’altra donna di mio padre aveva quindi necessità di ribaltare la sua immagine e questo l’ha resa pericolosa. Era ben disposta per questo a rilasciare rivelazioni alla stampa. E c’era un’aperta volontà da entrambe le parti di scambiare informazioni. Era la cattiva. Era la terza persona nel matrimonio di mia madre e mio padre. “

E ancora: “Aveva bisogno di riabilitare la sua immagine di fronte l’opinione pubblica. Se sei portato a credere, come membro della famiglia, che essere in prima pagina, avere titoli positivi, storie positive scritte su di te, migliorerà la tua reputazione o aumenterà le possibilità che tu venga accettato come monarca dal Pubblico britannico, allora è quello che farai. Posso assicurarvi che lei è stata determinante nella fine del matrimonio tra mia padre e mia madre.“

Il figlio di Re Carlo ha continuato: “Siamo stati molti giorni a pensare a chi poteva aver venduto la storia alla stampa. Io e mio fratello in primis abbiamo stilato una lista dei sospettati, che alla fine è diventata molto piccola. “

Harry ha poi aggiunto: “Una sera Willy timidamente ammise che durante il tour in Australia ad una cena con papà e la Regina Camilla si era lasciato sfuggire della discussione tra Meg e Kate. Io mi portai le mani al volto, Meg e Kate si zittirono. A quel punto fu tutto chiaro. E io dissi a mio fratello ‘Proprio tu tra tutti avresti dovuto saperlo. Dovevi capire che lei avrebbe potuto farci questo”‘.