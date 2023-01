Aragozzini, la lite con l’ex marito di Gina Lollobrigida: “patrimonio sparito”

Aragozzini conferma e racconta della lite con Rigau davanti alla camera quando Gina Lollobrigida era appena morta

A Mattino Cinque mentre scorrono le immagini in diretta della camera ardente di Gina Lollobrigida si parla della lite tra Adriano Aragozzini e Rigau, l’ex marito dell’attrice, che si definisce davvero il vedovo di Gina Lollobrigida. Federica Panicucci racconta al suo pubblico che ha sentito al telefono Aragozzini, che è molto provato, che le ha detto che adesso non parla, lo farà dopo il funerale, per rispetto a Gina Lollobrigida e alla loro amicizia vera durata 40 anni. “Era profondamente legato a lei, era molto commosso, molto provato, ve lo volevo raccontare” ha aggiunto Federica Panicucci. La Gazzetta però riporta la conferma di Aragozzini, che davanti alla camera della clinica romana dove Gina era appena morta ci ha trovato Francisco Javier Rigau: “Abbiamo litigato subito” poi aggiunge il seguito e anche la richiesta che gli avrebbe fatto invece il figlio dell’attrice.

Le parole di Rigau contro Aragozzini

L’ex patron di Sanremo ha confidato: “in un momento che sarebbe dovuto essere di rispetto e silenzio, perché lui, con una certa aggressività mi ha detto: ‘Voi dovete stare a distanza da questa donna perché l’avete derubata’”. Una questione che anche attraverso vie legali va avanti da anni ma Rigau nel 2017 è stato assolto, nel 2019 il matrimonio tra lui e la Lollobrigida è stato annullato dalla Sacra Rota. Adesso è Rigau che sembra accusare chi era vicino all’attrice. Ai microfini de La vita in diretta l’ex marito spagnolo ha detto: “Io non erediterò nulla, ma bisognerebbe fare un’indagine sulle proprietà di Gina perché tutto il suo patrimonio è sparito. Per quanto riguarda me, le indagini sono già state fatte in modo approfondito”.

Ed è sempre Aragozzini ad avere proseguito che la zuffa in ospedale è terminata solo quando Rigau ha capito che lui era al capezzale di Gina come amico di una vita e non per lavoro. “Poi è arrivato anche il figlio Milko – ha proseguito Aragozzini – che mi ha pregato di fare un elogio funebre della madre durante la cerimonia”.

Rigau intanto adesso è nella camera ardente accanto alla bara di Gina Lollobrigida, ha annunciato che sarà anche domani ai funerali: “Deciderà il figlio ma io sono il vedovo. Sarò in prima fila” aggiungendo anche la sua versione sugli ultimi mesi di vita della Bersagliera. “È morta tranquilla avendo accanto il figlio, il nipote e me… Ma era irriconoscibile – riporta sempre la Gazzetta dopo avere ascoltato Rigau – Quando si è rotta il femore io ho fatto l’impossibile per aiutarla con delle badanti, pagando io: ma è stato impossibile”.