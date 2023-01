Rigau smentito dal medico della Lollobrigida: arrivato dopo la morte

Smentito il racconto di Rigau : non ha parlato con Gina prima della sua morte. Arrivato solo dopo il decesso di Gina Lollobrigida

Francisco Javier Rigau, l’uomo che si presenta come marito di Gina Lollobrigida ma che tale non è, visto che il matrimonio è stato annullato dalla sacra rota, è arrivato in Italia nelle stesse ore in cui l’attrice moriva. La versione raccontata da Rigau, che in questi giorni non si è sottratto alle interviste, no sembrerebbe coincidere però con quella data da chi realmente era al capezzale di Gina nelle ultime ore della sua vita. A detta di molti presenti, inclusi i medici che hanno seguito Gina, Rigau non sarebbe arrivato nè ore prima nè giorni prima, ma solo dopo la morte della Lollobrigida. Rigau, intervistato da diverse trasmissioni e da giornalisti di grandi testate italiane, ha detto di aver avuto modo di parlare con Gina quando ancora era cosciente. Non ha voluto rivelare che cosa si sono detti ma ha spiegato che c’è stato un segnale di pace, un regalo che si sono fatti entrambi prima che la donna esalasse l’ultimo respito. La realtà, però, sarebbe un’altra e a rivelarla è stato il professor Francesco Ruggiero, medico curante e cardiologo della diva, raggiunto dai microfoni de “La vita in diretta”. Proprio ieri il professore è stato nello studio di Alberto Matano per spiegare che Gina Lollobrigida è morta in pace, serena. La donna infatti, da circa 2 giorni prima, era incosciente, per cui tutte le persone che si sono avvicinate a lei, a poche ore dalla morte, hanno potuto stare al suo fianco, ma non parlare con l’attrice.

Alberto Matano quindi in modo diretto ha chiesto al professore se Rigau avesse avuto modo di salutare Gina. Il medico ha spiegato che l’imprenditore spagnolo è arrivato forse un’ora dopo che Gina morisse per cui è difficile che possa in qualche modo aver avuto dei contatti con una donna che già da due giorni, non era più cosciente, se anche fosse arrivato prima.

Le parole del professor Ruggiero a La vita in diretta

In diretta nello studio di Rai 1, nella puntata del 18 gennaio 2023 de La vita in diretta, il medico che seguiva l’attrice ha spiegato: “Sul fatto che si sia spenta serenamente questo lo voglio dire, effettivamente era già incosciente da almeno un paio di giorni, quindi non si è accorta fortunatamente del trapasso finale. “

E ancora: “Io mi sono dovuto trattenere per una serie di incombenze sanitarie e amministrative che mi spettavano come curante e cardiologo. Il signor Rigau è arrivato circa un’ora e mezza dopo il decesso. Difficilmente posso immaginare che abbia avuto una discussione con Gina a quel punto. Nel momento preciso c’era solo un’amica stretta. Poi è sopraggiunto il figlio e poi io, dopo un quarto d’ora circa.”

Di questa spiacevole situazione si parla purtroppo, perchè nelle ultime ore, Rigau ha deciso di monopolizzare l’attenzione dei media con una mossa che non è passata inosservata. Andare a sedersi tra i familiari nella camera ardente di Gina, ha provocato l’indignazione di molti. Ma Rigau, da anni, ha un ottimo rapporto con il figlio di Gina Lollobrigida e con il nipote dell’attrice che non hanno avuto quindi problemi nell’averlo al loro fianco nel momento del lutto.