Nina Soldano distrutta dalla morte del fratello: “Dio se ci sei”

Nina Soldano chiede aiuto a Dio, il dolore per la morte del fratello è così forte

Nina Soldano, l’attrice di Un posto al sole, è distrutta dal dolore per la morte del fratello. Un lutto che devasta lei e la sua famiglia perché Matteo Soldano aveva solo 53 anni, così giovane per andare via. Matteo era il fratello minore di Nina Soldano, lei ha 59 anni sono cresciuti ovviamente insieme, hanno vissuto ogni cosa insieme. Sui social due giorni fa l’annuncio della morte del fratello con le foto da bambini e la sofferenza in poche frasi e due date: “Te ne sei andato, in silenzio, come sempre hai desiderato accadesse. 1969 – 2023”. In questi minuti Nina Soldano ha aggiunto l’annuncio funebre, quello che non vorremmo mai vedere dei nostri cari. Hanno scelto una foto del passato, una foto di Matteo giovanissimo. Nina era la persona più vicina a lui, l’unica sorella. La Soldano ha poi aggiunto un’altra foto, recente, con suo fratello, e una richiesta a Dio.

Nina Soldano, il 27 gennaio i funerali di suo fratello

“Dio se ci sei di sole e nuvole, libera noi da questo male, dacci il tuo pane” sono i versi che Nina Soldano ha scelto, è la sua preghiera a Dio, è un brano di Alex Baroni. L’attrice era legatissima al fratello, il suo dolore è comprensibile e lei lo manifesta sui social, ci vorrà tempo prima che il dolore sia più sopportabile, adesso è troppo presto. Il 27 gennaio sarà il giorno dell’addio, della benedizione dell’urna.

I fan e i colleghi della Soldano si stringono intorno a lei con parole d’affetto, tutti increduli di quanto accaduto. Non c’è nessuna informazione sulle cause della morte del fratello di Nina Soldano, c’è solo il dolore immenso di una donna che in tv da tanti anni, quasi 20, interpreta il ruolo della perfida Maria Giordano.

“Un lutto di cambia per sempre. Condoglianze Nina” si legge tra i messaggi per l’attrice, tra gli abbracci e le parole di chi ricorda Matteo come un ragazzo speciale e chi non si capacita di averlo perso, di avere perso un amico come lui. “Non esistono parole giuste in un momento come questo…solo tanto dolore…ti abbraccio forte forte …ciao Matteo…che la terra ti sia lieve”.