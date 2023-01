Fedez e la pessima battuta su Emanuela Orlandi che imbarazza anche Nuzzi

E' stata davvero pessima la battuta che Fedez ha fatto nell'ultima puntata di Muschio Selvaggio su Emanuela Orlandi

Fedez e Luis Sal, in attesa di sbarcare a Sanremo, sono tornati con Muschio Selvaggio. La puntata di ieri è stata visualizzata su Youtube da oltre 150 mila persone. Ma oggi è esplosa la polemica, dopo uno stralcio della puntata che è diventata virale sui social. Un pezzetto estrapolato dal video, che mostra Fedez fare una pessima battuta su Emanuela Orlandi. Una battuta che ha fatto ridere solo il rapper che davvero, questa volta ha esagerato, imbarazzando tra l’altro anche il suo ospite, Gianluigi Nuzzi, con il quale si stava parlando appunto del Vaticano, degli scandali della chiesa e anche del caso Emanuela Orlandi. Luis Sal ha cercato di salvare tutto, definendo black humor la battuta di Fedez; sui social divampa la polemica, perchè davvero, la battuta e il fatto che Fedez si sia scusato ma tra le risate, arrivando quasi alle lacrime, non è piaciuto a nessuno. Già ieri su Youtube, non erano mancati i commenti indignati degli utenti che stavano seguendo la puntata di Muschio Selvaggio, che a breve appunto, arriverà a Sanremo.

Quasi completamente pietrificato Gianluigi Nuzzi, che è rimasto senza parole, quasi congelato dalla battuta totalmente fuori luogo del rapper.

Bufera dopo la battuta di Fedez su Emanuela Orlandi

Qualche commento da Youtube: “Incredibile come mi meravigli ad ogni puntata di quanto Fedez sia di una stupidità disarmante: ride e cerca il meme per ogni situazione, parla ogni volta sugli ospiti, non ce la fa a non sentirsi prima donna per una santa volta.” E ancora: “fedez ma almeno una volta potresti comportarti in modo serio al posto di fare battutine veramente squallide soprattutto parlando di argomenti del genere?“. I commenti contro Fedez non mancano: “questo podcast sarebbe un gioiellino per gli argomenti trattati e gli ospiti, se non fosse per gli interventi di Fedez“. Un altro utente fa notare: “Fedez non sei David Letterman: ci vuole classe ed esperienza per stare sul filo del rasoio facendo ironia su tematiche così delicate.“

E da Twitter non manca l’indignazione. Il video con la battuta di Fedez su Emanuela Orlandi scomparsa 40 anni fa, è diventato virale e l’indignazione di chi non aveva visto la puntata di Muschio Selvaggio è grande. Si stenta a credere che in una vicenda così delicata, si possa fare questo genere di ironia che davvero, non fa ridere nessuno.

Immagino dovesse essere un “spoiler per la serie, non la hanno trovata”, solo che è fedez e non è riuscito a formularla January 24, 2023

Su Twitter si legge: “Fedez classico ragazzo ricco, immaturo e ignorante che ha la possibilità di parlare con un giornalista sul caso Orlandi e piuttosto che ascoltare e stare zitto fa battute del cazzo giustificate con la classica scusa del “black humour”. E poi: “Il Black Humor può far ridere e può essere un’ alternativa sanissima per elaborare rabbia o dolore. Però andrebbe fatto su cose che ci riguardano o ci competono, o in contesti dove il consenso è stato assodato. Fedez ha sbagliato ed è stato poco furbo a non tagliare.“