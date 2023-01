Francesca Michielin: “Ingrassata, con i brufoli. Sono piena di tutte queste frasi”

Francesca Michelin all'ennesima frase sul suo fisico dice basta e propone un esercizio

Francesca Michielin con la sua consueta gentilezza dice basta e lo fa su Tik Tok, a modo suo. La cantante è al limite, piena, non ne può più di leggere commenti sul suo corpo, suo viso, sull’aspetto esteriore, ma anche commenti rivolti ad altri. Francesca Michielin ne parla mentre si trucca, non a caso sceglie questa azione. Tutte la mattine ci svegliamo e non abbiamo trucco, abbiamo un brufolo o chissà cosa, magari più magre o da un momento all’altro con un po’ di peso in più; con la voglia di andare in palestra o di non andarci per niente, con mille altre cose o niente. Nessuno però ha il diritto di commentare sui social ogni foto, ogni immagine, ogni cosa. Invece, sembra sia diventata l’esigenza di troppe persone di fare commenti non richiesti. Francesca Michielin mentre mette il mascara o sistema il correttore riporta le frasi, i commenti non richiesti, quelli che possono fare molto male, di certo non faranno mai bene a qualcuno. Propone un esercizio e magari qualcuno seguirà il suo consiglio capendo il suo messaggio.

Francesca Michielin: “Siamo tutti convinti di avere la verità in tasca”

“Ti vedo grassa, troppo magra, cosa sono quei i brufoli?” sono solo alcuni dei commenti e Francesca Michielin commenta: “Sono piena di tutte queste frasi come “Ma tutti questi brufoli cosa sono… Dì la verità, stai mangiando schifezze in questo periodo, scommetto… Ma sei pazza a sollevare quei pesi in palestra? Guarda che così ti ingrossi… Ti vedo un po’ troppo magra… ma mangi? Sbaglio o in questo periodo sei a dieta? Perché mi sembra che mangi un botto, non ti fai mancare proprio niente eh… Ma come è ingrassata quella lì… ma ci si potrà mica ridurre così” .

Tutti commenti non richiesti ribadisce la Michielin che alla fine propone: “Prima di commentare l’aspetto fisico di una persona, fermiamoci un attimo, chiediamoci se commentandolo faremmo qualcosa di utile. Vi assicuro che facendo questo tipo di ragionamento ci si rende conto che commentare il corpo altrui, la condizione fisica altrui non serve a niente, anzi, spesso l’altra persona ci rimane molto male. Non sempre una persona dimagrisce o ingrassa per motivi puramente estetici, anzi, be kind”.