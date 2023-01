Perchè San Valentino è la festa degli innamorati? Storia e tradizione

Storie e tradizioni: perchè si festeggia San Valentino? Tutto quello che c'è da sapere

La festa di San Valentino ha origini antiche, ma la celebrazione moderna della festa degli innamorati si è diffusa negli Stati Uniti e in Europa nel XIX secolo. La data del 14 febbraio è associata alla celebrazione della festa di San Valentino poiché è il giorno in cui si celebra San Valentino, un martire cristiano del III secolo. Tuttavia, alcune fonti suggeriscono che la festa potrebbe essere stata scelta come data per la celebrazione degli innamorati poiché coincideva con una festa pagana romana già esistente legata all’amore e alla primavera. Secondo quanto si legge su Focus, la tradizione di San Valentino, festa degli innamorati risale all’epoca romana, nel 496 d. C., quando l’allora papa Gelasio I volle porre fine ai lupercalia, gli antichi riti pagani dedicati al dio della fertilità Luperco. Originariamente la festa ricorreva il 15 di febbraio. Va detto che all’epoca, la festa era molto diversa da quella che oggi viene celebrata in tutto il mondo. Secondo quanto raccontano i libri di storia, ed è stato scoperto grazie ad anni di studi , all’epoca, le matrone romane si offrivano, spontaneamente e per strada, alle frustate di un gruppo di giovani nudi, devoti al selvatico Fauno Luperco. E questa era considerata appunto la festa degli innamorati che venne spostata proprio dal papa il 14 febbraio, giorno di San Valentino che coincise quindi con la festa degli innamorati.

Chi è San Valentino santo protettore degli innamorati

San Valentino è un santo cristiano del III secolo, il cui culto è stato associato all’amore romantico e alla festa degli innamorati. La storia di San Valentino è poco nota e circondata da leggende e tradizioni. Si ritiene che fosse un sacerdote cristiano che visse durante l’impero romano e che fu martirizzato per aver sposato coppie cristiane in segreto, durante un periodo in cui il matrimonio cristiano era proibito dall’imperatore Claudius II. Si racconta che Valentino sarebbe stato giustiziato perché aveva celebrato il matrimonio tra la cristiana Serapia e il legionario romano Sabino, che invece era pagano. Un matrimonio misto che all’epoca non era considerato valido per la religione cristiana. La cerimonia avvenne in fretta, perché la giovane era malata. E i due sposi morirono, insieme, proprio mentre Valentino li benediceva.

Alcune fonti suggeriscono anche che San Valentino potrebbe essere stato un medico che curava i malati e gli infermi, e che sarebbe stato arrestato e condannato a morte per aver curato cristiani perseguitati.

In ogni caso, la figura di San Valentino è stata associata all’amore e alla fedeltà, e la sua festa è diventata una celebrazione degli innamorati in molte culture occidentali. Nella tradizione cristiana, San Valentino è considerato il protettore degli innamorati e delle coppie in amore.

San Valentino nella letteratura: l’importanza di Geoffrey Chaucer

Geoffrey Chaucer è stato un poeta inglese del XIV secolo, noto soprattutto per la sua opera più famosa, “The Canterbury Tales”. In una delle sue opere, precisamente “The Parliament of Fowls”, Chaucer fa un riferimento a San Valentino come il giorno in cui gli uccelli scelgono il loro compagno per la stagione degli amori. Chaucer utilizza questa immagine per descrivere una scena romantica in cui i personaggi discutono dell’amore e della corte degli innamorati.

In questa opera Chaucer rappresenta San Valentino come un giorno in cui gli innamorati si incontrano e si dichiarano il loro amore, unendo questa festa cristiana con la tradizione pagana di celebrare la primavera e l’amore.

Questa rappresentazione di San Valentino come giorno degli innamorati, fa pensare che Chaucer abbia contribuito a diffondere la tradizione della festa degli innamorati, legandola alla figura di San Valentino.

Dove si festeggia San Valentino

San Valentino viene celebrato in molte parti del mondo, soprattutto nei paesi occidentali.

In Europa, la festa degli innamorati è molto popolare in paesi come Francia, Italia, Spagna e Inghilterra. In questi paesi, la gente scambia regali, fiori e biglietti d’amore, e le coppie spesso si incontrano per cena romantica o trascorrono del tempo insieme. Ci sono anche viaggi organizzati, week end romantici, tour in giro per il mondo.

Anche negli Stati Uniti, San Valentino è una festa molto sentita, e le persone spesso scambiano regali, fiori e biglietti d’amore con i propri partner. Molte città organizzano eventi speciali per la festa, come concerti e spettacoli.

In Asia, San Valentino non è una festa molto diffusa, ma sta diventando sempre più popolare soprattutto in paesi come Cina, Giappone e Corea del Sud, dove le giovani generazioni stanno adottando sempre più questa tradizione occidentale. Merito anche dei social e della diffusione che le tradizioni hanno su questi canali.

In generale, San Valentino è una festa molto sentita in molte parti del mondo, e anche se le tradizioni possono variare da paese a paese, la celebrazione dell’amore romantico rimane comune in tutti questi luoghi.