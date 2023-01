Max Giusti è morto? “Nessuno lo sa”, la vecchia foto di Selvaggia Lucarelli

Max Giusti è morto? La foto pubblicata da Selvaggia Lucarelli fa prendere un colpo a chi chiede come è accaduto

In molti si stanno chiedendo se Max Giusti è morto? E’ bastata una vecchia foto pubblicata da Selvaggia Lucarelli, una foto del passato con Max Giusti, a scatenare i commenti sui social. Commenti di chi ha capito che Max Giusti è morto, commenti di chi sconvolto dalla notizia non riesce a credere che l’attore e conduttore non ci sia più. Max Giusti stasera sarà in onda con una nuova puntata di Boss in incognito, con le nuove missioni del docu reality giunto all’ottava edizione. Ma cosa ha fatto scatenare il dubbio che Max Giusti sia morto? Un tenero post di Selvaggia Lucarelli, ovviamente lei del tutto inconsapevole che c’è chi avrebbe letto male, interpretato male il suo post. Si conoscono da tantissimo tempo, nella foto sono giovanissimi, amici o innamorati seduti allo stesso tavolo a festeggiare chissà cosa.

Selvaggia Lucarelli la foto con Max Giusti

“Nessuno lo sa ma le prime prove con ‘i pacchi’ le ha fatte con me. Avevi già talento Max!” ha scritto Selvaggia mostrando quella foto conservata con cura tra i ricordi. Ha aggiunto anche un cuore, segno d’affetto ma per qualcuno è stato il motivo scatenante nel fare pensare a una tragedia, alla morte di Max Giusti.

Di certo lui starà già facendo i dovuti scongiuri e non è nemmeno la prima volta che si ritrova a leggere commenti di chi chiede come è successo, quando è morto, se è morto davvero. Questa volta non è il risultato di uno scherzo, non c’era l’intenzione da parte di nessuno di fare passare una notizia del genere come la morte di max Giusti.

Ma ecco cosa hanno scritto vari utenti guardando la foto di Selvaggia Lucarelli e il commento rivolto a Max Giusti: “Oddio ! Ma quanto è successo ? Come ?”, “Possa la sua anima riposare in pace” ma ci fermiamo qui mentre altri proseguono con le domande e qualche riposa in pace.

Arrivano però i commenti di chi ha temuto solo per un attimo ma poi ha capito: “Ma solo io ho pensato ci avesse lasciato e sono andata a googlarlo?”, “Ci hai fatto prendere un colpo!!!”.

E c’è anche chi non fa mancare il gossip ricordando che forse Selvaggia Lucarelli e Max Giusti sono stati fidanzati per anni. Facciamo tutti gli scongiuri e auguriamo lunghissima vita a Max Giusti!