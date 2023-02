A Pomeriggio 5 le parole di Dimitri in aula: hanno provato a uccidere Andrea Piazzolla?

Nuovi dettagli inquietanti emergono dalle trasmissioni televisive sulla vita di Gina Lollobrigida: i suoi parenti hanno cercato di uccidere Andrea Piazzolla?

Nel corso della puntata di Pomeriggio 5 in onda il primo febbraio 2023 c’è stata una ampia pagina dedicata alle vicende di Gina Lollobrigida. Dopo la morte dell’attrice, i programmi televisivi continuano a occuparsi giornalmente di tutte le faccende giudiziarie legate al caso, molto più di quello che accadeva quando la Lollo era ancora in vita. In questi giorni sono emersi dettagli su processi, discussioni, litigi, bugie…Ogni persona coinvolta in questa storia ha la sua versione dei fatti ma il chiaro che è emerso è lo stesso che abbiamo visto raffigurato il giorno del funerale in chiesa: da un lato, Andrea Piazzolla e alcuni degli amici di Gina Lollobrigida. Dall’altro il figlio di Gina Milko, insieme a suo figlio Dimitri ( il solo va detto, che non ha mai parlato se non del dolore provato per la perdita di sua nonna) e a Javier Rigau. Il figlio di Gina, considera lo spagnolo a tutti gli effetti il marito di Gina e come tale, gli porta rispetto.

Torniamo però alla puntata di Pomeriggio 5 in onda ieri su Canale 5. Barbara d’Urso ha mostrato uno stralcio di quello che è accaduto in aula, durante uno dei processi. A parlare è Dimitri, il nipote di Gina Lollobrigida. Al ragazzo viene chiesto se sua nonna gli avesse mai rivelato che Milko, suo padre e sua madre, avessero provato a uccidere Andrea Piazzolla. Un’accusa davvero molto molto grave.

I parenti di Gina Lollobrigida volevano uccidere Andrea Piazzolla?

Come si evince dal video, che mostra in riassunto il dialogo che c’è stato in audio con le trascrizioni, Dimitri deve rispondere alla domanda. Gli si chiede appunto, se Gina Lollobrigida gli avesse mai detto di questa circostanza scioccante. “Sua nonna le ha detto che i suoi genitori avevano provato a uccidere Andrea Piazzolla sparandogli” è la domanda che viene fatta a Dimitri. Il nipote della Lollobrigida risponde di si.

Il fatto che la Lollobrigida lo avesse raccontato, è bene ricordarlo, non significa che il fatto sia davvero accaduto. Fa riflettere però che la donna abbia deciso di informare Dimitri su un fatto così grave che se fosse vero, sarebbe a dir poco clamoroso. Appare evidente però che in questi anni non siano state presentate delle prove, perchè se provi a uccidere una persona sparando, puoi essere accusato di tentato omicidio. O non ci sono prove, o il fatto non è mai accaduto, o Andrea Piazzolla potrebbe aver deciso di non denunciare i fatti.