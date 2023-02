Giorgia Soleri ha chiuso i profili social, la scelta dopo l’ultimo sfogo

La drastica scelta di Giorgia Soleri che dopo uno sfogo ha chiuso i suoi profili social Instagram e Twitter

Giorgia Soleri ha chiuso i suoi profili social, ha disattivato i suoi account Instagram e Twitter. Cosa è successo alla Soleri, perché la scelta di lasciare i social? Poche ore fa l’ultimo sfogo, poi la drastica decisione di abbandonare i social, una fuga che ovviamente dispiace a molti ma è evidente che Giorgia Soleri fosse al limite e avesse bisogno di non leggere più nulla. Prima della decisione ha affidato alle storie Instagram un suo sfogo. Giorgia Soleri soffre di vulvodinia e di fibromialgia, due malattie croniche contro cui lotta e non solo per se stessa e per il suo dolore. Non è un gran periodo per lei, i dolori che tornano spesso e fortissimi nonostante lei cechi di condurre una vita il più normale possibile. Dolori e gonfiore addominale sono solo una parte del problema ma non sono mancati gli hater pronti non solo a sminuire i suoi problemi di salute ma anche ad accusarla di essere “grassofobica” e di non sopportare un po’ di pancia.

Giorgia Soleri sta male e non sopporta più chi nega il suo dolore

Giorgia Soleri non ha dormito, sta malissimo e di tutto aveva bisogno tranne che di attacchi assurdi. “Io avevo dei programmi a cui ho dovuto rinunciare e ora devo sorbirmi ‘sta gente, che dopo due minuti su Google si sente in diritto di negare, sminuire, invalidare il mio dolore”.

Ha poi aggiunto: “Io una malattia cronica, non la augurerei nemmeno al mio peggior nemico, ma ammetto che vorrei farvi provare 10 minuti del mio dolore”.

Poi ha chiuso i suoi account social, ha chiuso Instagram e Twitter. Non è facile sopportare parole stupide, accuse assurde, quando l’interesse è quello di aiutare altre donne sostenendo anche se stessa.

Su Twitter i messaggi di solidarietà a Giorgia Soleri: “A me fa schifo sta gente che sputa sentenze sui social, senza avere idea di cosa passi, anche a distanza di anni, una persona che ha avuto a che fare, più o meno direttamente, con certe malattie… Solidarietà a Giorgia Soleri”, “Per chi soffre di malattie croniche, la disattivazione dei social di Giorgia Soleri è l’ennesima sconfitta. Mi ha stupita? Certo che no. Poche persone non hanno mai invalidato il mio dolore invisibile. Io vi auguro in una prossima vita di passare quello che passiamo noi”. Speriamo abbia solo bisogno di disintossicarsi da chi non ha niente di positivo da dire e che torni più forte di prima.