Pasqualino Maione fa chiarezza sulla malattia: iniziata col mal di testa fortissimo

Come sta Pasqualino Maione, l'ex di Amici? Il cantante parla del calvario e dei primi sintomi

Pasqualino Maione fa chiarezza sulla sua malattia, parla dei sintomi, tutto è iniziato con un fortissimo mal di testa che non passava con i farmaci. Prima però aveva avuto il Covid per ben due volte in breve tempo, questo l’aveva reso più debole ma Pasqualino Maione precisa che i problemi di salute conto cui sta combattendo non sono collegati con il Covid. E’ in un’intervista a Fanpage che l’ex cantanti di Amici spiega come sta adesso e tutto il suo calvario. L’aveva già fatto su TikTok ma generando un po’ di confusione perché non aveva avuto modo di dire tutto. 38 anni e un volto che il pubblico non dimentica, erano i tempi in cui Amici di Maria De Filippi era un altro programma, diverso da quello che vediamo oggi in tv. Pasqualino Maione sta affrontando la malattia da mesi, racconta cosa è accaduto e come sta adesso.

Pasqualino Maione desidera tornare a una vita normale

Un fungo ha attaccato i polmoni, il midollo osseo e il cervello, causando anche una meningite ma il Covid non c’entra. Dopo 4 mesi di ospedale Pasqualino di Amici ha lasciato l’ospedale, sta un meglio, è a casa ma deve continuare la terapia. Ha ancora un’infezione al cervello in atto ma sta regredendo. Sa che sarà lunga e che ci vuole pazienza.

Aveva la febbre a 39, aveva mal di testa, nausea e vomito, non mangiava più, è andato al Pronto Soccorso, era di nuovo positivo al covid, aveva anche tutti i valori delle analisi sballati. Passato il covid aveva però preso un altro virus.

“Dopo varie TAC, risonanze con contrasto, analisi, hanno scoperto che c’era questa meningite in atto. Un virus era partito dai polmoni, dal midollo osseo ed era arrivato al cervello. Le mie condizioni sono cominciate a peggiorare. Non mangiavo più, vomitavo, svenivo, perdevo i sensi. È stato veramente brutto. Poi hanno individuato il fungo criptococco, da cui era partito tutto. Ho iniziato una terapia specifica durata quattro mesi, durante i quali sono stato sempre in ospedale”.

Ci vorrà ancora tempo per tornare alla quotidianità, un anno e mezzo forse. Per fortuna Pasqualino Maione non ha danni permanenti. Il suo è un caso raro, sembra sia raro prendere quel virus e purtroppo è accaduto a lui. Precisa ancora: “Ci tengo a specificarlo, anche perché io ho fatto tre vaccini. Con “post Covid”, intendevo che dopo avere contratto il Covid, avevo le difese immunitarie basse, il mio corpo era vulnerabile e ho contratto questo fungo”.

Ha le difese immunitarie ancora basse ma più di tutto adesso cerca di evitare la depressione. Non può uscire di casa e deva indossare sempre la mascherina, non è semplice quello che ha vissuto e sta vivendo.