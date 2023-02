Milano, ragazza allergica morta per un tiramisù, adesso ritirato dal commercio

E' una tragedia che non doveva accadere: è morta una ragazza di 20 anni dopo aver mangiato un tiramisù vegano, era allergica

A Milano è morta una ragazza allergica, è morta dopo avere mangiato un tiramisù, aveva 20 anni. E’ assurdo morire per un’allergia, per un tiramisù, forse per la scarsa attenzione su quel prodotto che adesso è stato ritirato dal commercio, forse per altro. Ormai è tardi, si cerca di evitare altri tragedie simili ma la 20enne è morta dopo 10 giorni di coma. Sono quattro gli indagati, nessuna responsabilità del locale dove la giovane donna ha cenato con il suo fidanzato. E’ un prodotto che il locale aveva a sua volta acquistato, si tratta di un tiramisù vegano in barattolo di vetro. L’unica certezza è che quel tiramisù vegano è stato ritirato dal mercato, ritirato da 63 negozi in tutta Italia a seguito della decisione del ministero della salute.

Morta 20enne di Milano dopo avere mangiato un tiramisù vegano

La procura sta indagando se la morte della 20enne sia stata causata proprio da quel dolce mangiato in un locale che è specializzato nel servire prodotti privi di ingredienti di origine animale. La ragazza deceduta non era vegana per scelta, era allergica ai latticini, un’allergia nota da sempre, era quindi molto attenta.

Sono quattro gli indagati: il titolare, il responsabile della produzione e due dipendenti dell’azienda che produceva quei tiramisù vegani. Contestati i reati di omicidio colposo, di frode nell’esercizio del commercio e vendita di sostanze alimentari non genuine. Ovviamente si procederà indagando sulle colpe che al momento sono presunte. Non c’è una certezza definitiva che la ragazza sia morta per avere mangiato quel tiramisù.

La tragedia è accaduta la sera del 26 gennaio scorso, la giovane che è morta nella notte tra domenica e oggi era con il suo fidanzato, a cena in un fast food che serve hamburger vegani nel capoluogo lombardo, Non era la prima volta che mangiavano lì ma forse è bastata una cucchiaiata di dolce a causare il violento shock anafilattico. Il ricovero al San Raffaele non è bastato, è entrata in coma e dopo dieci giorni è morta. Era allergica al latte fin dalla nascita e in quel vasetto di tiramisù sono state trovate tracce di latticini. E’ stata aperta un’inchiesta per omicidio colposo.

Sembra che ci sia anche un’altra ipotesi perché la ragazza era anche allergica alle uova e nella maionese che ha mangiato nella stessa serata sarebbero state trovate tracce di uovo nella salsa. E’ stata disposta l’autopsia mentre continuano i controlli e tutto resta così assurdo ma purtroppo reale.