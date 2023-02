Kate Middleton, la pacca data a William è il piccolo scandalo che piace a tutti

La pacca di Kate Middleton sul sedere di William è il gesto inaspettato ai Bafta 2023

Se in tanti anni William e Kate Middleton hanno evitato gesti d’affetto in pubblico adesso c’è un piccolo scandalo. Quella pacca di Kate Middleton al futuro re l’hanno vista tutti. Cosa è successo, come ha fatto la perfetta Kate a lasciarsi andare ad un gesto del genere? Tutto è accaduto ai Bafta 2023, ovvero gli Oscar britannici dove William d’Inghilterra è presidente onorario dal 2010. La coppia ha sfilato sotto gli occhi di tutti, davanti ad un pubblico molto affettuoso nei loro confronti. Un red carpet che è piaciuto a tutti, carezze e teneri sguardi avevano già fatto innamorare tutti ma poi Kate Middleton sembra sia andata oltre. Non l’avrà di certo fatto con intenzione, non può essere che sfilando davanti a tutti, giornalisti e fa, lei abbia pensato di dare una pacca sul lato B del marito. Una leggera e velocissima toccatina che però è durata abbastanza da essere catturata da video e foto. Sono immagini che stanno davvero facendo il giro del mondo.

Il siparietto di Kate Middleton e William d’Inghilterra ai Bafta 2023

Grandi applausi per i reali di Inghilterra che sono tornati sul famoso red carpet dopo una lunga assenza. Prima la morte del principe Filippo e poi nel 2022 l’assenza di Kate che lasciò da solo William. Questa volta c’erano entrambi ma soprattutto molto sorridenti, più complici che mai, altro che sofferenza per l’ultimo periodo difficile e i continui attacchi di Harry e Meghan Markle. Forse è proprio per questo che entrambi hanno voluto far parlare di altro, anche agendo in modo così diverso e popolare rispetto al passato.

Kate Middleton in realtà aveva già vinto indossando l’abito bianco riciclato di Alexander McQueen arricchito dai lunghi guanti di velluto nero ma soprattutto dagli orecchini di Zara del valore di 20 euro. Quel gesto clamoroso ci cui tutti adesso parlano è stato addirittura molto apprezzato, nessuna critica per lei, ma grande entusiasmo da parte dei sudditi che hanno finalmente scoperto che anche loro due sono umani e che Kate Middleton è un po’ meno regale e molto più complice.

Un gesto definito birichino ma se al posto di Kate ci fosse stata un’altra donna chissà come avrebbero reagito tutti. A lei si perdona tutto, anzi si apprezza ogni suo gesto, anche una toccatina che fa sorridere, anche se il lato B è del futuro re d’Inghilterra. Ovviamente quel gesto si è trasformato subito in un meme e i vincitori i Bafta 2023 sono loro due.