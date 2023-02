L’incidente di Claudia Mori. Come sta Adriano Celentano?

Preoccupazione per Adriano Celentano ma l'incidente riguarda Claudia Mori. Spiega tutto Roberto Alessi a Storie Italiane

“Nella notte tra venerdì e sabato scorso Adriano Celentano si è sentito male”, questa la notizia di cui ancora si parla, però non è la realtà. E’ vero però che era da poco passata la mezzanotte e il cantante ha fatto preoccupare chi l’ha visto arrivare al pronto soccorso. In realtà è Claudia Mori che è stata coinvolta in un incidente. Dal presunto malore di Adriano Celentano a quanto accaduto a Claudia Mori ne parla Roberto Alessi a Storie Italiane. Cosa è successo al Molleggiato e sua moglie? Lo spiega Alessi. La verità è che Celentano non si è sentito male, anche il suo ufficio ha smentito le notizie negative, ha eliminato la preoccupazione affermando che “Celentano sta benissimo e non ha avuto nessun malore”. Il direttore di Novella 2000 alla domanda di Eleonora Daniele sulle condizioni di salute del cantante ha confermato che non c’è nulla di cui preoccuparsi ma che l’agitazione c’è stata. E’ lui che ha raccontato tutto del tamponamento in cui è stata coinvolta Claudio Mori e della coppia che si è recata al pronto soccorso dell’ospedale di Lecco.

Adriano Celentano in ospedale per sua moglie

“Ieri tutti ci siamo presi uno spavento, si è sparsa la notizia ripresa anche dai grandi quotidiani che nella notte tra venerdì e sabato Celentano è andato all’ospedale di Lecco per accertamenti cardiologici. Ma sai come quando succede con il telefono senza fili: hanno visto Adriano arrivare al pronto soccorso, questo è vero. Hanno cominciato tutti a parlare, ma cosa era successo? Era successo purtroppo che invece sua moglie, Claudia Mori, era stata tamponata in auto, ha frenato di colpo e il conducente che veniva dietro di lei le è andato addosso. Adriano Celentano ha preferito portarla in ospedale per fare una lastra, sai quando c’è il colpo della frusta”. Ricorda anche che Celentano ha 85 anni, portati benissimo, ma che forse anche questo ha contribuito ad allarmare chi li ha visti arrivare al pronto soccorso.

Quindi, l’allarme è arrivato dai pazienti che erano in attesa al pronto soccorso, che hanno visto la coppia ma non notando altro hanno ipotizzato che fosse Adriano Celentano ad avere dei problemi.

Roberto Alessi ha anche aggiunto che Claudia Mori non ha voluto mettere il collarino, necessario in questi casi, dopo un colpo di frusta, dopo l’incidente subito. Dovrà però procedere con la fisioterapia. Eleonora Daniele stupita dalle notizie e i dettagli che Roberto Alessia riesce sempre a regalarle, ma è il suo mestiere.