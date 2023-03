Le frasi più belle da dedicare alla festa del papà: per un 19 marzo dolcissimo

19 marzo festa del papà: ecco le frasi più belle da dedicare in occasione di questa festa speciale

E’ arrivato il momento di scrivere un biglietto, una letterina. Sta per arrivare il giorno della festa del papà e quindi possiamo iniziare a pensare a quello che possiamo fare per rendere la giornata perfetta. Magari potrebbe bastare anche una frase da dedicare. E allora abbiamo pensato alle frasi più belle per i nostri amatissimi papà. Che lo siano diventati da poco, che lo siano da oltre 50 anni, la festa del papà è unica per tutti. Il 19 marzo sarà la festa del papà e in questa occasione i bambini ma anche gli adulti fanno gli auguri all’uomo che, insieme alla mamma, ha donato loro la vita. Per questo è fondamentale fare una dedica importante a chi si è preso cura dei figli fin da quando erano piccoli. Oggi vediamo le frasi più belle da dedicare in occasione della festa del papà . Si tratta di citazioni, aforismi ma anche frasi divertenti, perché no, da inviare tramite Whatsapp o social network, ma anche da scrivere di proprio pugno su un bigliettino da abbinare ad un lavoretto o ad un regalo. Per quanto riguarda i bambini, saranno le mamme o i nonni ad aiutarli in questa impresa. Vediamo quindi quali sono le frasi più belle da dedicare.

Le frasi più belle da dedicare in occasione della festa del papà

Al mio fantastico papà perfetto dono il mio cuore con tanto affetto!

Mio padre mi ha dato il più grande regalo che mai si possa dare a una persona: ha creduto in me. (Jimmy V.)

A te, caro papà, un grazie grande quanto il Mondo perchè non solo mi hai dato la vita, ma continui a tenermi per mano e mi proteggi continuamente, senza lasciarmi mai. Tanti auguri per la tua festa!

Caro papà, se oggi sono quella/o che sono lo devo a te. E non mi sembra di essere poi così male… Tanti auguri!

Forse tu pensi che io abbia bisogno di te solo per il denaro ma in realtà, papà… avrei bisogno anche delle chiavi della macchina! Buona Festa del papà!

Ai miei amici che credono di avere il papà migliore dico che non hanno conosciuto te, che se il papà più speciale del mondo! Tanti auguri!

Chi è più ricco di me si faccia pure avanti! Tanto so già che non lo farà nessuno, perchè solo io ho il papà migliore del mondo!

Non è difficile diventare padre. Essere un padre: questo è difficile. (Wilhelm Bush)

Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l’ha catturato per sempre.

(Gabriel Garcia Marquez)

A volte penso che mio padre sia una fisarmonica. Quando lui mi guarda e sorride e respira, sento le note

(Markus Zusak)

Essere un buon padre è come farsi la barba. Non importa quanto sei stato bravo a raderti oggi, devi farlo di nuovo domani.

(Reed Markham)

Come potete vedere ci sono frasi divertenti ma anche più affettuose. In entrambi i casi il papà sarà contento di ricevere un bel pensiero da parte dei propri figli. Chi ha un po’ di creatività può scrivere una bella frase che viene dal cuore. Insomma, l’importante è omaggiare questo uomo che si prende cura dei propri figli ogni giorno.

Se invece volete dedicare una poesia breve, vi diamo anche dei suggerimenti