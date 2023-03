Il manager di Daniele Scardina: “Dobbiamo avere pazienza”

Daniele Scardina è ancora in coma, ci sarebbero dei piccoli miglioramenti, ne parla il suo manager

Come sta Daniele Scardina? Chi segue le sue condizioni di salute continua a chiedersi se il pugile è ancora in coma. Purtroppo sì, Daniele Scardina è ancora in coma, bisogna attendere ancora. E’ il suo manager a rompere il silenzio, a dare qualche piccola speranza ma allo stesso tempo ad aggiungere che bisogna avere pazienza. Il 28 febbraio Daniele è stato colpito da un’emorragia cerebrale, aveva appena terminato un allenamento. Dalla clinica Humanitas di Rozzano dove è subito stato ricoverato e operato d’urgenza alla testa arrivano aggiornamenti sulle sue condizioni. E’ il manager di Scardina a far sapere a Fanpage che ci sono dei piccoli miglioramenti. Sono piccoli indizi ma che fanno ben sperare, piccoli segnali che non fanno perdere la speranza.

Come sta Daniele Scardina dopo il malore e l’operazione?

“Ci sono miglioramenti, ogni giorno piccoli segnali che inducono a sperare. Daniele resta in coma indotto ma è stazionario. Per adesso le notizie sono positive” queste le parole del manager. Il coma è indotto, è ancora presto per saperne di più, per sapere se ci sono state delle conseguenze.

E’ stato operato d’urgenza martedì scorso dopo un malore in palestra. I medici hanno capito subito che le condizioni di Daniele Scardina erano preoccupanti ma non ci sono state altre notizie. Le parole del manager del pugile sono le uniche che danno un filo di speranza a chi attende con ansia di sapere come sta, quando si sveglierà. Alessandro Cerchi è l’unico ad avere rilasciato dichiarazioni sulle condizioni del pugile milanese.

Scardina è ancora ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Humanitas di Milano. Sembra che si sia sentito male dopo un allenamento, che abbia accusato un forte dolore all’orecchio prima di svenire; altri riferiscono un dolore all’occhio e alla gamba. E’ stato trasportato d’urgenza in ospedale, operato alla testa le sue condizioni sono state gravi fin da subito ma restano stabili, questa la notizia positiva. Speriamo ci siano anche altri indizi che fanno pensare al risveglio di Daniele Scardina. Per il momento non dicono altro, c’è solo da attendere ulteriori aggiornamenti.

Tutti continuano ad avere messaggi e pensieri positivi per lui, dall’ex fidanzata Diletta Leotta a Gilles Rocca e tutte le persone che a Ballando con le Stelle hanno avuto modo di conoscerlo; ovviamente il suo ambiente sportivo.