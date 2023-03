La moglie di Bruce Willis provata chiede aiuto sui social

Bruce Willis sta sempre peggio e sua moglie chiede aiuto sui social

Bruce Willis sta sempre peggio, sta male, sua moglie è provata, lo è tutta la sua famiglia. Emma Heming chiede aiuto, prima cerca consigli sui social, chiede ai follower che hanno avuto esperienze con cari affetti da demenza sul come farli uscire in modo sicuro. Poi fa un appello ai paparazzi, chiede di non avvicinarsi troppo al marito. Le condizioni di Bruce Willis sono sempre più difficili, all’attore è stata diagnosticata una grave forma di demenza. “Conosco decine di persone le cui vite sono state colpite da un familiare con demenza, e tutte le storie sono diverse. Continua con amore e tanta pazienza” si legge tra i tantissimi commenti di risposta alla richiesta di aiuto di Emma. Il suo appello ai fotografi stringe il cuore. Non è più la necessità di proteggere la propria vita privata ma la necessità di tenere al riparo Bruce Willis, di proteggerlo. Tutti devono rendersi conto che purtroppo l’attore che abbiamo amato in tanti ruoli non è più la stessa persona di prima.

La moglie di Bruce Willis chiede di fare attenzione

“Non avvicinatevi troppo in strada a mio marito, siate più attenti e non gridate” inizia così l’appello di Emma Heming Willis. “So che questo è il vostro lavoro, ma per cortesia restate lontani, non urlate a mio marito, chiedendogli come sta… semplicemente non fatelo”. La modella ha proseguito: “Dategli spazio e consentite alla nostra famiglia o a chiunque sia con lui quel giorno di poterlo portare sano e salvo dal punto di partenza a quello di destinazione”.

I follower sono tutti con lei, il sostengo delle persone sui social le dà un attimo di respiro ma dura davvero solo un attimo. E’ terribile la malattia di Bruce Willis. Sua moglie è visibilmente provata. E’ tutto così complicato e stressante per chi gli sta accanto, anche prendere un caffè diventa difficile e le persone intorno possono complicare tutto.

Non sa se il suo appello sarà ascoltato ma ripete che per lei la qualità della vita di suo marito, di Bruce, è della massima importanza. La famiglia di Bruce Willis ha condiviso quasi dall’inizio i problemi di salute che purtroppo continuano a degenerare. Un atto doveroso nei confronti dei fan ma anche per Bruce.