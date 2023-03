Paola Caruso risponde a chi le dice che suo figlio cammina e non ha problemi

Paola Caruso risponde alla cattiveria di chi ha visto i video dove suo figlio cammina senza problemi

Dopo l’ultima intervista di Paola Caruso a Verissimo e la sua disperazione di mamma che sente tutto il peso del problema di suo figlio, lei deve rispondere a tutti gli attacchi di chi ha sbirciato il suo profilo Instagram e dice di aver visto Michelino che non ha alcun problema nel camminare. Chi commenta si riferisce ai video della festa di compleanno del bambino, dove sembra saltare e camminare senza alcuna difficoltà. Paola Caruso ha mostrato a Verissimo tutto il suo dolore per la situazione di suo figlio, ha spiegato che preferisce spendere soldi per le sue cure, per una eventuale operazione, per andare chissà dove per lui invece che denunciare il medico che con una siringa ha provocato un danno importante a Michelino. Silvia Toffanin ha pianto con lei non sapendo come consolarla e con Paola Caruso sono molte le mamme a cercare una soluzione o la consolazione ma c’è anche chi non le crede. In molti continuano a non credere che il figlio di Paola Caruso abbia dei seri problemi alla gamba, al piedino, così lei ha risposto.

Paola Caruso spiega del tutore di suo figlio

Spiega con rabbia che suo figlio senza tutore non può camminare; lo fa dopo aver eletto messaggi come questo: “Comunque io penso che è tutto un bluff ho visto tutte le foto e il bambino sta benissimo per fortuna…poi racconti di non avere soldi per pagare le cure e hai foto fatte in giro per il mondo compleanni maestosi e mi meraviglio di Silvia Toffanin spero che la verità verrà a galla e poi vai a piangere con le lacrime vere e non a secco… comunque in tutto ciò sono contento per il bambino”.

Come si fa a giudicare e mettere in dubbio il dolore di una mamma che si dispera per il suo bambino ma se molti le esprimono affetto, altri continuano a dubitare e la Caruso replica arrabbiata: “Il tutore lo porta da ginocchio fino oltre le dita dei piedi, taci”; “ma quanta ignoranza leggo… mio figlio cammina con il tutore Dio Santo le orecchie le avete? Sentite bene prima di scrivere”.

C’è anche chi propone una raccolta di soldi per aiutare Paola e il suo bambino ma la Caruso non ha mai chiesto niente del genere. C’è chi invece chiede attraverso i social che il padre del piccolo Michele si faccia avanti e lo aiuti.