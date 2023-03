Rosalinda Cannavò pubblica le foto della malattia, quando aveva smesso di vivere

Rosalinda Cannavò mostra le foto della malattia, del periodo buio quando aveva smesso di vivere

L’ultimo post di Rosalinda Cannavò ricorda i disturbi alimentari di cui ha sofferto, l’anoressia che l’ha portata ad un passo dalla fine ma oggi sono foto, immagini di speranza. In occasione della giornata nazionale del Fiocchetto Lilla dedicata ai disturbi alimentari, Rosalinda torna con la mente al passato, lo fa per testimoniare che lei la malattia l’ha vissuta, è la sua storia, parte della sua vita. “Questa è la storia di un disturbo alimentare. Una storia come tante purtroppo. Io oggi ho scelto di essere felice, lasciandomi alle spalle quegli anni difficili” scrive Rosalinda Cannavò pubblicando le foto di quando pesavo così poco ma desiderava continuare a sparire. Le gambe scheletriche, 30 chili, questo era il suo peso, l’ha confidato più volte e ancora una volta sui social ne parla perché è importante farlo, perché oggi lei ha scelto di essere felice ma c’è chi continua a disperarsi.

Rosalinda Cannavò: “Non potrò mai dimenticare”

“Ma non potrò mai dimenticare quei momenti in cui mi sentivo “inutile”. Ho trovato in me la forza di rialzarmi” ma sa che ha dovuto chiedere aiuto per uscirne. Un incubo che sembrava senza fine e invece grazie alle persone che la amano ma anche a specialisti che sanno come affrontare la malattia è tornata a vivere.

“Grazie al supporto delle persone che mi amano e a un team di specialisti e non è stato per nulla facile ma ce l’ho fatta . Mi sforzo molto a parlare di quel periodo perché i ricordi, capirete, non sono piacevoli. Ma è per questo che ho scelto di condividere con voi questa parte privata e importante della mia vita, affinché posso dare un po’ di coraggio a chi lotta contro un DCA “.

Non è stato un percorso facile e sa che non lo è per nessuno. I disturbi alimentari sono tanti, spesso si riesce a nasconderli anche a lungo. Rosalinda Cannavò ha scelto di non essere più Adua Del Vesco, ha scelto di essere felice, di vivere e di continuare a mostrare la differenza tra quel passato buio e doloroso e la donna che è poi diventata. Oggi è felice accanto ad Andrea Zenga, è felice con il suo nuovo lavoro e senza più gossip inventati, ma questa è un’altra storia.