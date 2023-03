Jerry Calà torna sui social dopo l’operazione: “Commenti ignobili”

Dopo i problemi di salute Jerry Calà torna sui social e non perde la sua ironia

Purtroppo sempre più spesso sui social, leggiamo commenti pieni di odio, cattiveria e rabbia, anche quando succedono cose molto serie o gravi. E’ accaduto anche ieri, dopo la diffusione della notizia del ricovero in ospedale di Jerry Calà. L’attore ha subito un intervento, per un problema al cuore, andato molto bene e anche le sue condizioni di salute sono ottime, come il suo staff aveva subito fatto sapere, anche per smentire le tante voci circolate, che parlavano di condizioni disperate. Jerry è tornato sui social e ha voluto rassicurare a sua volta tutti, in particolare le persone che hanno speso parole di affetto nei suoi confronti, non di certo, tutti gli altri. “Mi hanno avvertito di commenti ignobili su quello che mi è successo e infatti non li leggo proprio” ha scritto l’attore. Non ti curar di loro ma guarda e passa, verrebbe da dire, anche leggendo certi commenti pieni di cattiveria e rabbia. Ovviamente, sono arrivati nelle ultime ore , anche tanti commenti pieni d’amore, come questo: “Grande Jerry, sei uno dei pochi che sa portare felicità a tutti altro che i depressi di oggi.i tuoi film ridanno alla vita il sapore che gli appartiene.grazie per tutto e buona guarigione.” E tanti incoraggiamenti come questo: “Jerry, sei un gigante! Rimettiti in sesto, prendi il tuo tempo. Stiamo tutti aspettando il tuo nuovo film!“.

Le parole dello staff di Jerry Calà ieri sui social