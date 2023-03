Ana Obregon diventa mamma a 68 anni, l’attrice ha perso un figlio di 27 anni

L'attrice Ana Oregon è diventata mamma a 68 anni; tre anni fa la morte del suo unico figlio

Ana Obregon è appena diventata mamma, ha 68 anni e sui social è lei a pubblicare la copertina di Hola! che la ritrae con la sua bimba tra le braccia. E’ felice e lo scrive, parla di una luce piena d’amore che è arrivata nella sua oscurità, racconta che adesso non sarà più sola e che è tornata a vivere. L’attrice spagnola tre anni fa ha perso un figlio, ha perso il suo ragazzo di 27 anni a causa di un tumore. Era maggio del 2020 e solo adesso torna a sorridere e lo fa per sua figlia. Una tragedia che l’ha portata a desiderare di diventare di nuovo madre, di portare avanti un processo che ha vissuto con assoluta discrezione. Nessuno, a parte pochissimi familiari, sapevano che la Obregon fosse in attesa di avere un altro figlio grazie alla maternità surrogata.

Ana Obregon mamma a 68 anni riaccende il dibattito sulla maternità surrogata

“Ci hanno beccati! Una luce piena d’amore è arrivata nella mia oscurità. Non sarò mai più sola. SONO TORNATO A VIVERE” questo il commento di Ana Obregon quando ha visto la foto con sua figlia sulla copertina del magazine.

In base a quanto racconta la rivista spagnola l’attrice ha scelto il Memorial Regional Hospital a Miami, in Florida, per far nascere sua figlia. E’ rimasta nella città americana qualche giorno in attesa del parto, trascorrendo lì anche il suo compleanno (il 18 marzo).

In Spagna adesso si riaccende il dibattito se sia giusto o meno diventare madri in questo modo, se sia giusto per le donne, se sia giusto per i figli che si ritrovano in questo caso madri di quasi 70 anni da neonati.

Il governo iberico è sempre fermo sulla sua posizione e continua ad opporsi alla regolamentazione di questo tipo di pratica. “È una forma di violenza contro le donne” hanno sottolineato le ministre della Parità, Irene Montero, di Podemos, e del Tesoro, María Jesús Montero, del PSOE.

Tra le storie d’amore di Ana Obregon anche quella con il conte italo-spagnolo Alessandro Lecquio di Assaba y Torlonia, nipote dell’infanta Beatrice di Borbone-Spagna. Una relazione che fece naufragare il matrimonio tra l’uomo e la modella italiana Antonia Dell’Atte. Dal loro legame l’attrice ha avuto il figlio che è purtroppo deceduto nel maggio 2020 causandole un dolore insopportabile.