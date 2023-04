Morto il nonno di Bebe Vio: “Le mie medaglie andranno con lui”

Bebe Vio, è morto nonno Giorgio, all'improvviso. Con lui andranno anche le sue medaglie

E’ morto il nonno di Bebe Vio, è sempre stato il suo primo fan ed è a lui che portava le sue medaglie, l’ha sempre fatto, dalla prima all’ultima. Nonno Giorgio è morto all’improvviso, una terribile notizia che ha accolto Bebe Vio quando è tornata in Italia con il volo di ritorno dalla Coppa del Mondo a Nimes. Medaglie che l’atleta non potrà più fargli vedere ma che sa già andranno con lui, è il suo ultimo regalo. “Nonno Giorgio era il mio fan numero 1 e custode ufficiale delle medaglie e dei premi fin da quando ero piccola” così inizia il post sui social, così annuncia a tutti che l’amato nonno non c’è più. Nonostante la notizia sia dolorosa Bebe Vio pensa a lui con un sorriso, racconta quanto fosse fiero di lei, quindi, quanto il nonno le ha saputo regalare da sempre.

Bebe Vio, il messaggio di addio per il nonno

L’atleta, due ori alle paralimpiadi e nove tra mondiali ed europei, ha pubblicato le foto della sua famiglia, i sorriso del nonno, le emozioni vissute insieme.

“Io non vedevo l’ora di vincerne per tornare a casa e vederlo felice. Ci andava in giro tutto fiero, convinto che fungessero anche da salta-file alle poste e bonus scontistica alla farmacia… mitico!” racconti che fanno sorridere, momenti teneri di un nonno così legato alla sua nipotina.

“Il nonno è mancato improvvisamente ieri proprio mentre eravamo sul volo di ritorno in Italia dalla Coppa del Mondo a Nimes… le medaglie andranno con lui in ogni caso. Super Nonno Giorgio per sempre nei nostri cuori e alle mie gare”. Non c’è stato un ultimo saluto, il nonno di Bebe è morto all’improvviso. Continuerà ad essere sempre lui il custode delle sue medaglie, sa bene quanto erano importanti per lui, sa che non c’è persona che le meriti più di nonno Giorgio.

In tanti hanno scritto a Bebe Vio le condoglianze in un momento così triste; sono tutti abbracci per lei.