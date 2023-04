Ilona Staller in crisi dopo la pandemia: casa all’asta

Ilona Staller costretta a mettere all'asta un appartamento: crisi nera dopo la pandemia

L’ex pornostar Ilona Staller, meglio conosciuta come Cicciolina, è in crisi economica e ha deciso di mettere all’asta il suo appartamento sulla Cassia, a Roma, noto anche per essere stato il set di alcune pellicole hard. L’appartamento, di 130 metri quadrati e con una vasca al centro del salone, è stato pignorato e verrà messo all’asta con un prezzo base di 231 mila euro. Non è bastato all’ex attrice, il suo ritorno in auge con la partecipazione anche all’Isola dei famosi. A quanto pare, il cachet non le è servito per risollevarsi in modo definitivo da questa crisi che sta affrontando. E la Staller ha spiegato anche che cosa sta accadendo nella sua vita.

Crisi nera per Ilona Staller: casa all’asta

Ilona Staller, 72 anni, ha dichiarato al Il Messaggero che la crisi economica è stata causata dalla pandemia, che l’ha costretta a fermarsi per due anni senza poter lavorare. “Altrimenti avrei saldato il mio debito e lo avrei tenuto. Ma avevo troppe spese tra i vari appartamenti di mia proprietà, quindi ho deciso di mandarlo all’asta“, ha spiegato.

Ilona Staller, originaria dell’Ungheria, è diventata cittadina italiana dopo il matrimonio con un rappresentante di commercio. Nel 1983 ha esordito nel mondo del porno grazie all’aiuto di Riccardo Schicchi, fondatore dell’agenzia Diva Futura, per cui ha lavorato anche Moana Pozzi. Nel 1987 è stata eletta in parlamento con i Radicali, ottenendo 20 mila preferenze, seconda solo a Marco Pannella.

Dopo la sua esperienza parlamentare, Staller ha tentato più volte di tornare alla politica fondando con Moana Pozzi il Partito dell’Amore e candidandosi anche in Ungheria, senza però ottenere grandi risultati. Nel 2022 ha partecipato all’Isola dei Famosi.

La ex pornostar ha svelato di avere già pagato una parte del debito anni fa, ma risulta come se non avesse pagato. Con l’aiuto del commercialista, sta cercando di risolvere la questione e di farsi togliere almeno la parte che ha già restituito. Staller ha anche rivelato di non vivere per strada, ma di abitare in un attico non è una indigente, questo è chiaro a tutti.

Non è la prima volta che la ex pornostar si trova in difficoltà economiche. Nel 2016 ha denunciato un furto milionario a Roma, in cui sono stati rubati gioielli, cimeli artistici e oggetti di grande valore. In passato ha anche avuto problemi legati al pignoramento del vitalizio da parlamentare e alle altissime spese legali dovute alla separazione dal marito, lo scultore Jeff Koons.